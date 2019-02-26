Son Dakika Haberleri: İlişki Vaadiyle Gasp Yapan Kadınlar ile Kuzenlerini Öldüren Zanlı Tutuklandı

İlişki Vaadiyle Gasp Yapan Kadınlar ile Kuzenlerini Öldüren Zanlı Tutuklandı

43 dakika önce

ADANA'da otoyolda fuhuş vaadiyle durdurdukları TIR şoförü H.K.'nin cep telefonunu çaldığı iddia edilen Cansu S. (26) ve kardeşi Necla G. (24), 'yağma' suçundan, olayın ardından çıkan kavgada kuzenleri Yücel Gültekin'i (17) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Ali B.

İlişki Vaadiyle Gasp Yapan Kadınlar ile Kuzenlerini Öldüren Zanlı Tutuklandı, System.String[]
ADANA'da otoyolda fuhuş vaadiyle durdurdukları TIR şoförü H.K.'nin cep telefonunu çaldığı iddia edilen Cansu S. (26) ve kardeşi Necla G. (24), 'yağma' suçundan, olayın ardından çıkan kavgada kuzenleri Yücel Gültekin'i (17) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Ali B. de 'adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, önceki gece Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cansu S. ve kız kardeşi Necla G., otoyol kenarında fuhuş yapma bahanesiyle H.K.'nin kullandığı TIR'ı durdurdu.  Kadınlar bir süre oyaladıkları sürücünün cep telefonunu çalıp, olay yerinden ayrıldı.

TIR şoförü H.K. de polise giderek, kadınlardan şikayetçi oldu. 

İddiaya göre kısa süre sonra Orhan Gazi Mahallesi'ne gelen 2 kadına mahalle sakinlerinden Ali B. (23), "Siz burada ne geziyorsunuz? Yine hırsızlık mı yapacaksınız? Mahallemizden defolun" diye bağırdı.  Kadınların karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı.  Kadınların kardeşi K.S. ve kuzeni Yücel Gültekin de tartışmaya katılınca kavga çıktı. Ali B.'nin yanına ise arkadaşı Emre Ç.(29) geldi. Büyüyen kavga sırasında Ali B., Yücel Gültekin'i bıçakladı. Taraflar olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Yücel Gültekin, hayatını kaybetti.

ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM

Polis ekipleri, kardeşler Cansu S., Necla G., K.S. ile Ali B. ve Emre Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Ali B., emniyetteki sorgusunda, kavgada kendisini korumak için bıçak çektiğini, bir anda Yücel Gültekin'i bıçakladığını, öldürme  kastı bulunmadığını söyledi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali B., 'adam öldürmek' suçundan tutuklanırken, Emre Ç. adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı. Cansu S. ve Necla G. de TIR sürücüsünü şikayeti doğrultusunda 'yağma' suçundan tutuklandı. Kardeşleri K.S. ise salıverildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:39 Kaynak: DHA

Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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