İlişki vaadiyle sürücüleri dolandıran kadınlar, parmak izlerini silmiş - Son Dakika

ADANA ile Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla otoyolda durdurdukları araçlardaki kişileri ilişki vaadiyle dolandıran, yankesicilik yapan 62 kişi tespit edildi. 8 aylık takibin ardından çok sayıda adrese yapılan baskında 26'sı kadın 16'sı erkek 42 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından şüphelilerin otoyoldaki dolandırıcılık ve yankesicilik anlarına ilişkin takip görüntüleri ortaya çıktı. Kadınların ilişki vaadiyle kandırdıkları kişilerden yankesicilik yaptığı, arkalarında iz bırakmamak için de ellerindeki bezlerle dokundukları yerleri sildikleri görüldü. Şüphelilerden 20'si mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdukları araçlardaki kişileri ilişki vaadiyle dolandırıp, yankesicilik yöntemiyle paralarını çaldığı belirlenen şebekeyi takibe aldı. Savcılık, polisin 8 aylık takibinin ardından şebekeye üye olduğu öne sürülen 62 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Tespitlerin ardından Adana ve Mersin polisi, 29 Mayıs'ta belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişilik personelin katıldığı, hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı baskınlarda 16'sı erkek, 26'sı kadın toplam 42 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde, bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Seda T., Tülay G., Seda D., Diyana Y., Dürdane Y., Melek A., Yeşim G., Bahar K., Gülveren Y., Dilara Y., İslidal I., Sema G., Nurcan K., Bahar K., Kartal Z., Azat Z., Sabret K., Muzaffer K., Deprem G., Hazar Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 22 şüpheli ise serbest bırakıldı.