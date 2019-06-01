İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın' dedi (2)

TUTUKLANDI

Kütahya'da kiraladığı evde, ilişki yaşadığı, eşinden boşanma aşamasındaki Fatma Y.'yi çıkan tartışmada boğarak öldüren ve ardından polise teslim olan Zeki Küçükbey, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.