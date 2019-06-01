Son Dakika Haberleri: İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın' dedi (2)
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İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın' dedi (2)

51 dakika önce

TUTUKLANDIKütahya'da kiraladığı evde, ilişki yaşadığı, eşinden boşanma aşamasındaki Fatma Y.'yi çıkan tartışmada boğarak öldüren ve ardından polise teslim olan Zeki Küçükbey, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın' dedi (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Kütahya'da kiraladığı evde, ilişki yaşadığı, eşinden boşanma aşamasındaki Fatma Y.'yi çıkan tartışmada boğarak öldüren ve ardından polise teslim olan Zeki Küçükbey, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:17 Kaynak: DHA
Kütahya, Güncel
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