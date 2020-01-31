İlişki yaşadığı kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Çumra ilçesinde ilişki yaşadığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

İzzetbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde, ilişki yaşadığı ileri sürülen Sadık Akman'ı (34), tabancayla vurarak öldüren, ardından da karakola teslim olan iki çocuk annesi Saliha Ö. (26), getirildiği adliyede, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde, dün, kendisi gibi evli Sadık Akman ile ilişki yaşadığı ileri sürülen iki çocuk annesi Saliha Ö. arasında tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, Saliha Ö. tabancayla Akman'ı vurmuştu.

Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan Akman, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, polise teslim olan Saliha Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.