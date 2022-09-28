Antalya'da para karşılığı birlikte olduğu kadını defalarca bıçaklayıp, 1200 lirasını çaldı! - Son Dakika
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Antalya'da para karşılığı birlikte olduğu kadını defalarca bıçaklayıp, 1200 lirasını çaldı!

28.09.2022 12:43
Antalya'da para karşılığı birlikte olduğu kadını defalarca bıçaklayıp, 1200 lirasını çaldı!

Antalya'da 200 lira karşılığında N.K isimli kadınla birlikte olan S.A, kadından 200 lirasını geri istedi. Kadının bu isteği kabul etmemesi üzerine bıçak çeken S.A., N.K'nın 1200 lirasını gasbedip, defalarca bıçakladı.

Antalya'da N.K. ile 200 TL karşılığında anlaşıp, birlikte olan S.A., daha sonra kadından üzerindeki parayı istedi. Olumsuz yanıt alınca N.K'nin üzerinde bulunan 1200 TL'yi gasbeden S.A., daha sonra kadını bıçakla dizinden, baldırından koltuk altı ve yüzünün sol tarafından yaraladı. Kan içinde kalan N.K. çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"KARŞILIK VERİNCE SİNİRLENDİM"

Olay sonrası harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A'nın polise verdiği ifadesinde, "Verdiğim 200 TL'yi geri vermesini istedim. Parayı vermediği gibi karşılık verince sinirlendim" dediği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Göksu, Kepez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da para karşılığı birlikte olduğu kadını defalarca bıçaklayıp, 1200 lirasını çaldı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da para karşılığı birlikte olduğu kadını defalarca bıçaklayıp, 1200 lirasını çaldı! - Son Dakika
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