İlişkileri kısa sürdü! İşte ayrılık gerekçesi

Yaklaşık 5 aydır aşk yaşayan Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz'ün ayrıldığı öğrenildi.

DORUKHAN'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz sevgilisine, "Birlikte yurtdışına gidelim" önerisinde bulundu. Bu teklifi kabul etmeyen Şahin, sevgilisinden ayrıldı.

İkilinin ayrılığı sevenlerini üzdü.

Dorukhan Toköz'ün Euro 2020 sonrası yurtdışına transfer olması bekleniyor. (GazeteVip)

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibine dahil oldu. Dizi kariyerine "O Hayat Benim" dizisiyle başladı. Ayrıca Zalim İstanbul, Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım ve Servet gibi dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı.