İlişkilerine karşı çıktığı ablasıyla sevgilisini pompalıyla vurdu - Son Dakika
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İlişkilerine karşı çıktığı ablasıyla sevgilisini pompalıyla vurdu

12.09.2022 15:23
İlişkilerine karşı çıktığı ablasıyla sevgilisini pompalıyla vurdu

ANKARA'da S.A., ablası G.S. ve onun ilişki yaşadığı E.K.'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

ANKARA'da S.A., ablası G.S. ve onun ilişki yaşadığı E.K.'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 335'inci Sokak'ta meydana geldi. S.A., ablası G.S. ve E.K.'nın ilişki yaşadıklarını öğrendi. Buna karşı çıkan S.A., ikilinin yaşadığı evin önünde beklemeye başladı. S.A., dışarıya çıktıkları sırada elindeki pompalı tüfekle ablası ve sevgilisine 5 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği G.S. ve E.K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. G.S. ve E.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayın ardından kaçan S.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlişkilerine karşı çıktığı ablasıyla sevgilisini pompalıyla vurdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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