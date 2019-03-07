İlişkilerinin Kaydedilmesine Tepki Gösteren Eşini Darp Etti, Tutuklandı
53 dakika önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa şehrinde yaşayan Basıl Alhazınah, eşiyle ilişki görüntülerini gizlice kaydettiği ve eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa
şehrinde yaşayan Basıl Alhazınah, eşiyle ilişki görüntülerini gizlice kaydettiği ve eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.
Polisin mahkemeye verdiği bilgiye göre; olay önceki gece Gazimağusa'da meydana geldi. Albazınah, 23.00 sıralarında eşi A.A ile ilişkilerinin görüntülerini gizli bir şekilde cep telefonu ile kaydetti. A.A'nın bunu fark etmesi üzerine ikili tartışmaya başladı. A.A, görüntüleri silmesi için eşine tepki gösterdi.
SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ
Alhazınah, görüntüleri silmeyi reddedince A.A evden dışarı çıktı. Alhazınah da eşinin peşinden gitti. Alhazınah, eşi A.A'yı sokak ortasında darp etmeye başladı, yerde sürükledi. Mahalle sakinlerinin polise ihbarı üzerine, Alhazınah gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Girne
Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlı, "ciddi darp" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlaması ile yargılandı. Mahkeme, Alhazınah'ın serbest yargılanması için 3 bin TL nakit ve 2 KKTC
kefilinin de 50 bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına karar verdi. Zanlı, belirlenen kefalet şartlarını yerine getiremeyince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Karahasan
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:52 Kaynak: DHA
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