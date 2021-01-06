İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adam kabusu yaşadı - Son Dakika

İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adam kabusu yaşadı

06.01.2021 16:35
İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adam kabusu yaşadı, System.String[]

Afyonkarahisar'da 72 yaşındaki adamı ilişkiye girme bahanesi ile villaya götüren kadın burada suç ortağı yabancı uyruklu 2 kişinin yardımı ile yaşlı adamı plastik kelepçe ile bağlayarak, rehin alıp oğlundan fidye istedi.

Afyonkarahisar'da 72 yaşındaki adamı ilişkiye girme bahanesi ile villaya götüren kadın burada suç ortağı yabancı uyruklu 2 kişinin yardımı ile yaşlı adamı plastik kelepçe ile bağlayarak, rehin alıp oğlundan fidye istedi. Oğlunun bunu reddetmesi üzerine ise yaşlı adamın evindeki çelik kasanın anahtarını alan şüpheliler kasadan 41 bin Amerikan Doları ve 250 bin Irak Dinarı çaldı. Şahıslar polisin başarılı takibi ile yakalanırken, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nabeel Awad Jasim A.H. (72), telefonda görüştüğü Shurooq Khudhaır A. (40) isimli kadın ile iddiaya göre, cinsel ilişkiye girmek için Gazlıgöl beldesindeki bir villaya gitti. Nabeel Awad Jasim A.H. villanın alt katında kadınla görüşürken üst kattan inen Ahmed Sabah A. (29) ve Bryar Amın Khudıda H. (24) tarafından darp edilerek etkisiz hale getirildi. Şahıslar ardından yaşlı adamın ellerini plastik kelepçe, ağzını ise kestikleri çarşaf ile bağlayarak rehin aldı. Şüpheliler sonrasında yaşlı adamın Irak'taki oğlunu görüntülü arayarak Nabeel Awad Jasim A.H.'yı bırakma karşılığında 10 bin dolar fidye istedi. Ancak yaşlı adamın oğlu bunu reddedip fidyeyi vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine şahıslar Nabeel Awad Jasim A.H.'nın cep telefonu ile üzerinde bulunan ev, çelik kasa anahtarı ve pasaportunu aldı. Şüpheliler daha sonra Nabeel Awad Jasim A.H.'dan Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinin anahtarını alarak buraya gitti.

7 saatlik esaretten kendi imkanları ile kurtuldu

Eve giden şahısların anahtar ile kasayı açarak içerisinde bulunan 41 bin Amerikan Doları ve 250 bin Irak Dinarı'nı çaldıkları öne sürüldü. Villaya geri gelen 2 şahıs sonrasında Nabeel Awad Jasim A.H.'nın otomobilini de alarak olay yerinden ayrıldı. Kendi imkanları ile elindeki plastik kelepçeden kurtulan yaşlı adam yaklaşık 7 saatlik bir esaretin sonunda karayoluna çıkarak vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekilerin yardımı ile ticari taksiye binen Nabeel Awad Jasim A.H., evine geldi. Kasasını açan Nabeel Awad Jasim A.H. paraların yerinde olmadığını görünce polise giderek şikayetçi oldu.

Zanlılardan 3'ü tutuklandı biri aranıyor

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçarken kullandıkları Nabeel Awad Jasim A.H.'ya ait aracı takibe alan ekipler otomobilin İstanbul'da olduğunu tespit etti. Aracın İstanbul'da terk edildiğini belirleyen ekipler ayrıca şahısların başka bir araç ile Afyonkarahisar'a geri döndüklerini öğrendi. Polis ekipleri bunun üzerine kentteki 2 farklı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonla Shurooq Khudhaır A., Ahmed Sabah A. ve Bryar Amın Khudıda H.'yı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adam kabusu yaşadı
İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adam kabusu yaşadı
İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adam kabusu yaşadı

Amerikan Doları, Karahisar, Kadın, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adam kabusu yaşadı - Son Dakika


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