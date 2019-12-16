Ilısu barajı altında kalacak olan hasankeyf'te er rızık camii taşınıyor-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilısu barajı altında kalacak olan hasankeyf'te er rızık camii taşınıyor-2 - Son Dakika

Ilısu barajı altında kalacak olan hasankeyf'te er rızık camii taşınıyor-2

6 saat önce

ILISU BARAJI ALTINDA KALACAK OLAN HASANKEYF'TE ER RIZIK CAMİİ TAŞINIYOR-2 (havadan)

ILISU BARAJI ALTINDA KALACAK OLAN HASANKEYF'TE ER RIZIK CAMİİ TAŞINIYOR-2 (havadan)

Ilısu barajı altında kalacak olan hasankeyf'te er rızık camii taşınıyor-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:13 Kaynak: DHA
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