Ilısu barajı altında kalacak olan hasankeyf'te er rızık camii taşınıyor-2 - Son Dakika

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Ilısu barajı altında kalacak olan hasankeyf'te er rızık camii taşınıyor-2
6 saat önce
ILISU BARAJI ALTINDA KALACAK OLAN HASANKEYF'TE ER RIZIK CAMİİ TAŞINIYOR-2 (havadan)
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:13 Kaynak: DHA
ILISU BARAJI ALTINDA KALACAK OLAN HASANKEYF'TE ER RIZIK CAMİİ TAŞINIYOR-2 (havadan)
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