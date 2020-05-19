Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni (2) - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Terör koridoruna dönüştürülmeye çalışılan hat, daha güvenli bir bölge seviyesine yükselerek, halkımızın hem sosyo-ekonomik, hem de güvenlik bakımdan refahı artırılmış olacaktır." dedi.

Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın altı türbininden ilkinin hizmete alınmasıyla dolayısıyla düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törende konuşan Bakan Pakdemirli, suyu aziz bilen milleti böyle bir hizmetle buluşturmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

"Kurtuluş mücadelemizin başladığı bu anlamlı günde;

yurt içi ve yurt dışından tüm engellemelere rağmen

sizlerin ortaya koyduğu yüksek irade ile milletimizin 70 yıldır beklediği

Ilısu Barajı'mızın ilk ünitesini enerji üretimine başlatmaktan ve suyu aziz bilen aziz milletimizi böyle bir hizmetle buluşturmaktan dolayı

mutluyuz, gururluyuz. CenabıAllah'a şükran duyuyoruz." diyen Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, "Su akar, Türk bakar sözünün" sözünün artık tarih olduğunu belirtti.

Pakdemirli, "Son 18 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerimizin halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla ortaya koyduğu bu vizyon devletimiz ve milletimiz adına büyük eserlere ve kalıcı kazanımlara vesile olmuştur." diye konuştu.

DSİ'nin 2002 yılından bugüne tarım, hizmet ve enerji sektörlerinin can damarlarından olan su ve elektrik konusunda büyük misyonu sırtlayarak Cumhuriyet tarihine sayısız rekorda imza attığını kaydeden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"48 yılda yapılan barajın 2 katı son 18 yılda yapılmıştır. 48 yılda yapılan hidroelektrik santralinin 6 katı son 18 yılda yapılmıştır. 48 yılda yapılan gölet sayının 2 katı son 18 yılda yapılmıştır. 48 yılda yapılan içme suyu tesisinin 3 katı da son 18 yılda yapılmıştır. 48 yılda yapılan toplulaştırmanın 22 katı son 18 yılda yapılmıştır. Bu da gösteriyor ki; hizmet imkan işi değil iman işidir. 3 tarafı denizlerle kaplı, 4 bir yanı ırmakla çevrili ülkemizin 7 bölgesi cennet olan vatanımızın en ezeli ve ebedi mirası olan sularımız Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizim de bütün politikalarımızı belirleyen en önemli faktör olmuştur."

"Ilısu Barajı'mızı yarınlarımızı aydınlatmak üzere hizmete alıyoruz"

Pakdemirli, enerji ve elektrik üretimi de dahil olmak üzere sudan en fazla verimi almak, su israfını engellemek su zengin olmayan ülkeyi yer üstü ve yer altı barajlarıyla adete bir su deposuna çevirmek adına proje ve programları hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"2023 yılına kadar depolama tesisi kapasitesinin 177 milyardan 200 milyar metreküpe, sulama alanının 66 milyon dekardan 85 milyon dekara, yerleşim yerlerine temin edilen içme suyu miktarının 4,5 milyardan 6 milyar metreküpe, taşkın kroma tesisi sayısının 10 bin 306 adede ve toplulaştırma yapılan alanının ise 85 milyon dekara çıkarılmasını sizin liderliğinizde hedefliyoruz. Bugün de hamdolsun tam 12 yıl boyunca sabırla, emekle büyüttüğümüz sevdamızı Ilısu Barajı'mızı yarınlarımızı aydınlatmak üzere hizmete alıyoruz."

"Ülkemizin güneydoğusunda ilk türbinini devreye aldığımız Ilısu Barajı ile enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltacak, bölge huzurunu sağlayacak çok önemli hamle daha yapıyoruz." ifadesini kullanan Pakdemirli, Dicle Nehri üzerinde kurulan en büyük baraj olan Ilısu Barajı'nın GAP Projesi'nde Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük dolgu hacmindeki ikinci büyük baraj olduğunu vurguladı.

Bakan Pakdemirli, toplamda 6 türbini olan ve yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat hidroelektrik enerjisi üretecek Ilısu Barajı'nın ilk türbininin hizmete alınmasıyla yıllık yaklaşık 700 milyon kilovatsaat hidroelektrik enerjisi üretimi yapılarak yıllık 450 milyon lira ilave gelir artışı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

"Üreteceği bu büyük enerji ile 6 yılda kendini amorti edecek"

Bu üretim miktarının 1 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına geldiğini aktaran Pakdemirli, "Bu ilk türbinin ardından her ay bir türbinin daha hizmete alınmasını ve Ilısu Barajı'nda yıl sonuna kadar tam kapasite üretime geçilmesini hedefliyoruz. Ilısu Barajı tam kapasite ile üretime başladığında, yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat hidroelektrik enerji üretecek. Ekonomimize yıllık 2,8 milyar lira katkı sağlayacak. Bu proje, üreteceği bu büyük enerji ile 6 yılda kendini amorti edecek. Bu üretim rakamı ise 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına gelecek." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, bugüne kadar dev yatırımlarla, mega projelerle, iddialı projelerle ülkeye çok büyük kazanımlar sağladıklarını bildirerek, Ilısu Barajı'nın da bu önemli projelerden biri olduğunu kaydetti.

Ilısu Barajı'nın ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada 1. sırada yer aldığını, 10,6 milyar metreküp depolama hacmi ile Atatürk ve Keban Barajlarından sonra ülkenin 3. en büyük depolama hacmine sahip barajı olduğunu dile getiren Pakdemirli, bu büyük enerji üretiminin yanı sıra Ilısu Barajı'nda regüle edilen ve daha sonra inşa edilecek Cizre Barajı'na bırakılan sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi Ovalarında toplam 765 bin dekar alanın modern tekniklerle sulanacağını, yılda 1 milyar 168 milyon kilovatsaat enerji üretileceğini belirtti.

Pakdemirli, Cizre Barajı tamamlandığında, yıllık 1 milyar lira ilave gelir artışı sağlanmasının hedeflendiğini anlatarak, "İnanıyoruz ki; terör koridoruna dönüştürülmeye çalışılan hat, daha güvenli bir bölge seviyesine yükselerek, halkımızın hem sosyo-ekonomik, hem de güvenlik bakımdan refahı artırılmış olacaktır. Ilısu Barajı kapsamında yalnızca enerji üretimi değil, tarihi ve kültürel varlıkları korumak bakımından dünyaya örnek olacak nitelikte olağanüstü bir gayret, azami bir hassasiyet ortaya konuldu." ifadelerini kullandı.

Bilhassa Hasankeyf Yukarı Şehrin yeniden düzenlenerek, adeta bir açık hava müzesi haline getirildiğine değinen Pakdemirli, yepyeni bir şehir görünümüne kavuşan Hasankeyf'te toplam yerleşim alanının 6 kat, kamu binaları, yeşil alanlar ve sosyal donatıların alanının ise eskiye nazaran 10 kat arttığını aktardı.

"Ilısu Barajı'mızın yapım aşamasında çok sayıda şehit verdik"

Ilısu Barajı'nın yapımında emeği olan, alın teri döken ve destekleyen herkese teşekkür eden Pakdemirli, "70 yıllık rüyanın sonunda gerçeğe dönüşen Ilısu Barajı'mızın yapım aşamasında çok sayıda şehit verdik. Şantiye işçisinden, güvenlik görevlisine kadar hayatını kaybeden insanlarımızı, burada, bu mübarek günde rahmetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Bakan Pakdemirli, mübarek Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle de,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitleri rahmet ve saygıyla andığını, gençlerin bayramını en kalbi duygularla kutladığını sözlerine ekledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar Pakdemirli ve Dönmez ile diğer ilgililerin butona basmasıyla ilk türbin hizmete alındı.

Törene, DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti milletvekilleri, yüklenici firma yetkilileri ve kurumların temsilcileri katıldı.

Ilısu Barajı Enerji Santrali

Dicle Nehri üzerine inşa edilen ve kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarından sonra Türkiye'nin dördüncü büyük barajı konumundaki Ilısu Barajı'nın, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer alıyor.

Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine sahip olan baraj bin 820 metre kret uzunluğunda.

Ilısu Barajı ve hidroelektrik santrali, her biri 200 MW gücünde 6 türbinden oluşuyor. İlk türbinin hizmete girmesiyle yıllık 687 milyon kWh elektrik enerjisi üretilecek ve ekonomiye ilave 355 milyon lira katkı sağlanacak.

Her ay bir türbinin daha hizmete alınmasıyla yıl sonuna kadar barajın tam kapasiteyle üretime geçmesi hedefleniyor.

Toplam kurulu gücü 1200 MW olan santral tam kapasite ile devreye girdiğinde, yılda ortalama 4 bin 120 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecek. Böylece sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacak.

(Bitti)