Ilısu Barajı kapsamında 237 kilometre yol yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Ilısu Barajı kapsamında toplam 237 kilometre çift satıh kaplamalı yol yapılıyor.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ilısu Barajı kapsamında Diyarbakır-Batman-Siirt-Şırnak sınırları içinde toplamda 237 kilometre çift satıh kaplamalı yol yapım çalışması yürütülüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ'nin ülke genelinde bugüne kadar tarımsal sulamadan içme suyuna, taşkın korumadan baraj inşaatına kadar pek çok yatırımı hayata geçirdiğini belirtti.

DSİ'nin sadece suyla ilgili değil aynı zamanda kara yolları, tünel, köprü ve viyadük inşası gibi işleri de yaptığına işaret eden Aydın, Ilısu Barajı kapsamında da 237 kilometre yol yaptıklarını bildirdi.

Aydın, rölekasyon yollarında şu ana kadar 135 kilometrelik kısmın sathi kaplama imalatının tamamlanarak ulaşıma açıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Kalan 102 kilometre yolun sathi kaplama imalatının bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor. 2019 yılı sonu itibarıyla çalışmaların tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan bu yolların tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın en yakın il ve ilçelere kısa zamanda ve en güvenli şekilde varmaları sağlanacak."