Son Dakika Haberleri: Ilısu Barajı'nda 600 milyon metreküp su depolandı
Son Dakika Güncel Ilısu Barajı'nda 600 milyon metreküp su depolandı

Ilısu Barajı'nda 600 milyon metreküp su depolandı

8 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ilısu Barajı'nda 600 milyon metreküp suyun depolandığını belirterek, tamamlandığında yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretecek olan barajın ülke ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlayacağını söyledi.

Ilısu Barajı'nda 600 milyon metreküp su depolandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ilısu Barajı'nda 600 milyon metreküp suyun depolandığını belirterek, tamamlandığında yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretecek olan barajın ülke ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlayacağını söyledi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gövde hacmi bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı olan Ilısu Barajı'nda çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı. 2010 yılında inşaat çalışmalarına başlanan Ilısu Projesi kapsamında tarihi ve kültürel varlıkların korunup gelecek nesillere aktarılması, yeniden yerleşim ve çevre konularında dünyaya örnek teşkil edecek nitelikte çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:


"Ilısu Barajı bin 200 MW kurulu güç ile 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesinde olacak. Ilısu bu özelliği ile ülkemizin dördüncü büyüğü olacak. Barajda şuan itibarıyla 600 milyon metreküp su depolandı. Tamamlandığında 11 milyar metreküp suyu depolayacak Ilısu Barajı ve HES'in ülkemiz ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkıda bulunması öngörülüyor." - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Ilısu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSKİ'den 20 saatlik su kesintisi açıklaması: İşte su kesintisi yaşanacak mahalleler
Türkiye 2020 yılında doğal gaz ve petrolde 5 deniz sondajı yapacak İşte doğal gaz faturasında yüzde 35 tasarruf sağlamanın yolları Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 17:59:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ilısu Barajı'nda 600 milyon metreküp su depolandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]