Ilısu Barajı'nda enerji üretimi için test süreci başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ilısu Barajı'nda enerji üretimi için test süreci başladı - Son Dakika Ekonomi

Ilısu Barajı'nda enerji üretimi için test süreci başladı

6 saat önce

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) test olarak enerji üretimine başlandı.

Ilısu Barajı'nda enerji üretimi için test süreci başladı, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) test olarak enerji üretimine başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ilısu Barajı ve HES inşaatında 4,5 megavat gücündeki yardımcı ünite, ana şebeke ile senkronize hale getirildi ve ilk enerji üretimine geçildi.

Ilısu Barajı ve HES inşaatının iç ihtiyaçlarını karşılayacak yardımcı ünitede 28 günlük tam kapasite çalışma test süreci 7 Mayıs itibarıyla başladı.

Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak Ilısu Barajı, ülkenin refahı ve sürdürülebilir kalkınmanın temini açısından hayati bir proje olmasının yanında bölge huzurunu tesis edecek, enerji ihtiyacının giderilmesine destek verecek bir proje niteliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, maksimum işletme kotunun 125 metre, toplam depolama hacminin 10,625 milyar metreküp olduğu Ilısu Barajı'nda, baraj gölünün 119,5 metre yüksekliğe ve 9 milyar metreküp hacme ulaştığını bildirdi.

Her biri 200 megavat kurulu güçteki 6 türbinde ıslak testlerin devam ettiğini belirten Yıldız, "Mayıs ayı içinde en az 1 türbin üretime geçecek. Ülkemizin en önemli enerji projelerinden biri olan Ilısu Barajı ve HES Projesi sayesinde yenilenebilir öz kaynakların kullanımıyla ülke ekonomisine yılda 2,5 milyar lira katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Ilısu, HES, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:42 Kaynak: AA


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