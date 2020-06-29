Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda 2. ünite devreye girdi - Son Dakika

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda 2. ünite devreye girdi

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda önemli bir eşik daha aşılırken, barajın 2'nci ünitesinde de elektrik üretimine başlandı.

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda önemli bir eşik daha aşılırken, barajın 2'nci ünitesinde de elektrik üretimine başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! İki bakanlık ayrılıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan barajın ilk elektrik üretim ünitesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle iştirak ettiği törenle hizmete alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, 1200 megavat kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerjiyle Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra ülkenin dördüncü büyük barajı konumundaki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın tüm ünitelerinin devreye girmesiyle sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacağı bildirildi.

Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda kademeli olarak hizmete alınan barajın 400 megavat kurulu güce sahip olan 2'nci ünitesi devreye alındı. 3'üncü ve 4'üncü ünitelerin test çalışmaları ise devam ediyor. 3'üncü ünitenin temmuz ayının ilk yarısında devreye alınması planlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Yatırım tutarı 18 milyar lira

Açıklamada, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada birinci sırada yer alan barajın, temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 1820 metre kret uzunluğuna sahip olduğu aktarılarak, "Ilısu projesi baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlarla beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal oldu." bilgisi de paylaşıldı.

19 Mayıs, Türkiye, Ilısu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda 2. ünite devreye girdi - Son Dakika

Son Dakika

16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! İki bakanlık ayrılıyor 16:49 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti 16:47 Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 16:01 Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı 15:48 Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu 15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 13:39 Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 11:59 Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında 11:10 Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti 11:08 Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü 10:19 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! İki bakanlık ayrılıyor
16:56
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
16:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
16:49
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
16:46
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
16:44
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
16:34
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
16:22
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
16:22
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
16:08
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
16:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 17:10:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda 2. ünite devreye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]