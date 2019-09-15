Son Dakika Haberleri: İlisuluk Mahallesi sakinleri kazalara çözüm istiyor
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İlisuluk Mahallesi sakinleri kazalara çözüm istiyor

40 dakika önce

Kuluncak İlçesine Bağlı İlisuluk Mahallesi girişinde bulunan karayolundaki keskin virajlar kazalara davetiye çıkarıyor.

İlisuluk Mahallesi sakinleri kazalara çözüm istiyor, System.String[]

Kuluncak İlçesine Bağlı İlisuluk Mahallesi girişinde bulunan karayolundaki keskin virajlar kazalara davetiye çıkarıyor. Bölge sakinleri, kazalara karşı bir an önce çelik bariyer yapılmasını istiyor.


Kuluncak ilçesi İlisuluk Mahallesi yolunda şuana kadar yaşanan kazalarda 3 vatandaş hayatını kaybetti. Bölgede keskin virajların kazalara davetiye çıkardığını ifade eden İlisuluk Mahallesi Muhtarı Yakup Kalkan şuana kadar bulundukları bölgede 5 kaza yaşandığını ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.


Bir çok kez konuyu Kuluncak Belediyesi ve Karayolları yetkililerine ilettiklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade eden Kalkan, "Çağrımızı bir kez daha buradan iletiyorum. Artık bu can alan uçurumlara bir çözüm üretelim, başka canları kaybetmeyelim" dedi. - MALATYA

Kuluncak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
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