İlk 10 İçinde Olacağız"
1 saat önce
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kalan haftalarda en az 14 puan toplayıp ilk 10 içinde yer almayı planladıklarını söyledi.
Bursaspor
Teknik Direktörü Samet Aybaba
, kalan haftalarda en az 14 puan toplayıp ilk 10 içinde yer almayı planladıklarını söyledi. Samet Aybaba, yaptığı açıklamada, "Kalan haftalarda en düşük 14 puan almayı planlıyoruz. Ligi ilk 10 içinde bitireceğimizi düşünüyorum. Eğer bu coşku devam eder ve skora yansırsa, ilk kazanacağımız maçtan sonra daha da iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Sivas
'ı yendik, Ankaragücü
maçında çok iyi oynadık. Oradaki atmosfer değişti. Biz oyunun tamamında iyi oynadık. Rakibimiz bize zorluk sağlamadı" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:21 Kaynak: İHA
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