Son Dakika Haberleri: İlk 10’un ihracatta katma değeri 2.76, ilk 1000’in 1.37 dolar
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İlk 10’un ihracatta katma değeri 2.76, ilk 1000’in 1.37 dolar

35 dakika önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan "2018-Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" ihracatlarını 102.8 milyar dolara yükseltti.

İlk 10’un ihracatta katma değeri 2.76, ilk 1000’in 1.37 dolar, System.String[]
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan "2018-Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" ihracatlarını 102.8 milyar dolara yükseltti. Bu şirketlerin
50 ilde faaliyet göstermesi ihracat rüzgarının tüm Türkiye geneline yayıldığının bir göstergesi sayılıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:33 
İhracat, Türkiye, Ekonomi
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