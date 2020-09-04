İlk 100 birimden 93'ü düştü

Dolardaki zayıflamanın da etkisiyle yükselen kripto para birimleri, ABD Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi verilerindeki olumlu göstergelerle güç kazanmasının ardından gelen satışlarla, kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 93'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Satış dalgasından en çok etkilenenler arasında yer alan, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte, yaklaşık 1,000 dolara karşılık gelen yüzde 9.01 düşüşle 10,322.18 dolara geriledi ve birimin piyasa hacmi yaklaşık 20 milyar dolarlık erimeyle, 200 milyar doların da altına çekilerek 190.74 milyar dolara düştü. Hafta başından itibaren yükselerek 12,067 doları gören Bitcoin'de iki günlük düşüş de 1,600 doları aştı.