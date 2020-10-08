İlk 100 birimin 76'sı yükseldi

En yüksek hacimli ilk 100 birimden 94'ünün düştüğü 24 saatlik dilimin ardından gelen alımlarla, son 24 saatte ilk 100 birimin 76'sı yükseldi ve ilk 10 birimin yalnızca bir tanesi düşen birimler arasındaydı.

Birleşik Krallık 'ta, kripto varlıklara bağlı türevler ve borsa senetlerinin satışı 6 Ocak 2021 tarihinden itibaren yasaklanmasının etkisiyle hafta ortasında gelen satış dalgası yerini alımlara bıraktı.

Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı