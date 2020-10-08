İlk 100 birimin 76'sı yükseldi - Son Dakika

İlk 100 birimin 76'sı yükseldi

08.10.2020 08:38
İlk 100 birimin 76'sı yükseldi, System.String[]

Birleşik Krallık'ta, kripto varlıklara bağlı türevler ve borsa senetlerinin satışı 6 Ocak 2021 tarihinden itibaren yasaklanmasının etkisiyle hafta ortasında gelen satış dalgası yerini alımlara bıraktı.

Birleşik Krallık'ta, kripto varlıklara bağlı türevler ve borsa senetlerinin satışı 6 Ocak 2021 tarihinden itibaren yasaklanmasının etkisiyle hafta ortasında gelen satış dalgası yerini alımlara bıraktı.

En yüksek hacimli ilk 100 birimden 94'ünün düştüğü 24 saatlik dilimin ardından gelen alımlarla, son 24 saatte ilk 100 birimin 76'sı yükseldi ve ilk 10 birimin yalnızca bir tanesi düşen birimler arasındaydı.

Gelen alımlarla, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli biri Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.45 artışla 10,626 dolara yükselse de, birimin piyasa hacmi 196.7 milyar dolar ile 200 milyar doların altında kaldı.Kripto para piyasalarında yeni haftanın başında 341.53 milyar dolar düzeyine gerileyen toplam piyasa hacmi de Salı günü 343.16 milyar dolara yükseldikten sonra, son satış dalgasıyla 10 milyar dolar birden eriyerek 333.97 milyar dolara geriledikten sonra son 24 saatte 336.39 milyar dolara toparlandı.Kripto para piyasalarındaki satış dalgasıyla 104.47 milyar dolar ile 100 milyar doların üzerine tırmanan 24 saatlik işlem hacmi, 82.69 milyar dolar ile yeniden 100 milyar doların altına geriledi.Toplam 7,332 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,862 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.45 artışla 10,626.61 dolar,2. Ethereum yüzde 0.54 artışla 339.13 dolar,3.Tether yüzde 0.01 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 0.70 artışla 0.24 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 2.84 artışla 224.81 dolar,6.Binance Coin yüzde 0.47 düşüşle 27.25 dolar, 7.Polkadot yüzde 2.10 artışla 3.82 dolar,8.Chainlink yüzde 0.73 artışla 8.70 dolar,9.Litecoin yüzde 1.64 artışla 46.37 dolar,10.Crypto.com Coin yüzde 0.02 artışla 0.14 dolardan işlem görüyordu. Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, "Bir token ihracı ile bir token satışı arasındaki ayrım" şöyle anlatıldı: "Son olarak, token'ların sirkülasyona sokulma yolları arasındaki farkların bilinmesi de önemlidir. İki kategori vardır: token satışları ve token ihraçları. "Token satışları esasen fon sağlamak içindir. Şirket, sermaye bulmak amacıyla halka veya belli sayıda yatırımcıya token satar. Bu girişim bir fon sağlama tasarımı olduğu için bu kapsamda regüle edilmesi de mantıklıdır."Ancak birçok token potansiyel kullanıcılara ve paydaşlara bir sermaye artırım amacı olmadan piyasaya sürülmektedir (Airdrops örneği). Bunu yapan şirketlere diğer token satan şirketlere uygulanan ağır raporlama şartlarını getirmek çok mantıklı değildir."Maalesef günümüzde fon sağlama amaçlı olmayan token ihraçlarıyla token satışları arasında açık bir ayrım yapan düzenleme yoktur. Bu da birçok şirket için gereksiz bir yük yaratmaktadır." (Grafik)


İlk 100 birimin 76'sı yükseldi

Birleşik Krallık, Kripto, Borsa, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İlk 100 birimin 76'sı yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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