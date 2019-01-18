Son Dakika Haberleri: İlk 15 Dakika Golsüz Bitti

İlk 15 Dakika Golsüz Bitti

57 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Akhisarspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

İlk 15 Dakika Golsüz Bitti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Akhisarspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:56 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Güncel
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