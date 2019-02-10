Son Dakika Haberleri: İlk 15 Dakika Golsüz Bitti

İlk 15 Dakika Golsüz Bitti

34 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor.

İlk 15 Dakika Golsüz Bitti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:31 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Galatasaray, Güncel
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