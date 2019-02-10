İlk 15 Dakika Golsüz Bitti
34 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray
, Trabzonspor
'u konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:31 Kaynak: İHA
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