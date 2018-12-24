Son Dakika Haberleri: İlk 15 Dakika Sessiz Bitti

İlk 15 Dakika Sessiz Bitti

7 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:36 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Antalyaspor, Güncel
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