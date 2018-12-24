İlk 15 Dakika Sessiz Bitti
7 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor
sahasında Fenerbahçe
'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:36 Kaynak: İHA
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