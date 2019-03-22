Son Dakika Haberleri: İlk 2 ayda kurulan şirket sayısı yüzde 10 azaldı

İlk 2 ayda kurulan şirket sayısı yüzde 10 azaldı

1 saat önce

Yılın ilk 2 ayında kurulan şirket sayısı 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9,96 azaldı.

İlk 2 ayda kurulan şirket sayısı yüzde 10 azaldı, System.String[]
Yılın ilk 2 ayında kurulan şirket sayısı 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9,96 azaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:38 

Ekonomi
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