İlk 2 ayda kurulan şirket sayısı yüzde 10 azaldı
1 saat önce
Yılın ilk 2 ayında kurulan şirket sayısı 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9,96 azaldı.
Yılın ilk 2 ayında kurulan şirket sayısı 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9,96 azaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:38
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