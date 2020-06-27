İlk 250 büyük firma araştırmasında başvuru süreci başladı - Son Dakika

İlk 250 büyük firma araştırmasında başvuru süreci başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından her yıl açıklanan 'Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması'nda başvuru süreci başladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından her yıl açıklanan 'Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması'nda başvuru süreci başladı. 23 yıldır aralıksız olarak düzenlenen araştırmaya başvurular, 17 Temmuz 2020 Cuma gününe kadar devam edecek.

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Bursa'da 2019 yılının en büyük 250 firması belirleniyor. Bursa ekonomisine yönelik 40'ın üzerinde projenin mimarı olan BTSO'nun kent ekonomisine ilişkin en önemli saha araştırmalarından 'Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması'nda geri sayım başladı. Firmaların 2019 yılı verileri doğrultusunda toplam net iç ve dış satış büyüklüklerine göre gerçekleştirilen araştırma, 1997 yılından bu yana düzenli olarak yapılıyor.


Başvuru için son gün 17 Temmuz


Firmalar, www.ilk250.org.tr uzantılı internet sitesinden kendilerine verilen kurum numarası ve şifresiyle doldurdukları anket formuyla araştırmaya katılabiliyor. Firmaların ankette doldurdukları verilerin kontrol edilebilmesi için 2019 yılına ait Kurumlar Vergisi beyannamesi ve tahakkuk fişi veya mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ve ayrıntılı gelir tablosunun ilk250@btso.org.tr adresine PDF olarak gönderilmesi gerekiyor. Araştırma kapsamında gönderilen belgeler ve veriler yalnızca araştırma ve analiz amaçlı kullanılmakta olup, firmaların açıklanmasını istemediği bilgiler kamuoyu ile paylaşılmayacak. 'Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması'na katılmak isteyen firmalar için başvurular 17 Temmuz 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.


23 yıldır sürüyor


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İlk 250 Büyük Firma Araştırması'nın Türkiye'nin en önemli ekonomi araştırmalarından biri olduğunu dile getirdi. Başkan Burkay, araştırma ile Bursa'da firmaların ciro, ihracat, istihdam, katma değer, faiz, amortisman ve vergi öncesi karlılığı, öz sermaye ve net aktiflerini ortaya koyarken, kent ve ülke ekonomisi için de önemli bulgular sunduğunu söyledi. 23 yıldır geleneksel hale gelen araştırmanın Bursa ekonomisinin profilini ortaya çıkardığını ifade eden Başkan Burkay, "'Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırma' çalışması, Bursa'da zaman içinde ekonomik yapının nasıl değiştiğini ortaya koymanın yanı sıra, ihracattan istihdama kadar ayrıntılı bilgileri gözler önüne seriyor. BTSO olarak hem kent hem de ülke ekonomisine ışık tutan araştırmamıza Bursalı firmalarımızın katılmasını bekliyoruz. " dedi. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İlk 250 büyük firma araştırmasında başvuru süreci başladı - Son Dakika Ekonomi

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