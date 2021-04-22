İlk 250 büyük firma araştırmasında başvuru süreci başladı - Son Dakika

İlk 250 büyük firma araştırmasında başvuru süreci başladı

22.04.2021 12:10
İlk 250 büyük firma araştırmasında başvuru süreci başladı, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) kent ekonomisine ışık tutan 'Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması'nda başvuru süreci başladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) kent ekonomisine ışık tutan 'Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması'nda başvuru süreci başladı. Firmaların elektronik ortamda yaptığı başvurular, 31 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Bursa'da 2020 yılının en büyük 250 firması belirleniyor. BTSO'nun kent ekonomisine ilişkin en önemli saha araştırmalarından olan 'Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması' için geri sayım başladı. Firmaların 2020 yılı verileri doğrultusunda toplam net iç ve dış satış büyüklüklerine göre gerçekleştirilen araştırma, 1997 yılından bu yana düzenli olarak yapılıyor.

Firmalar, www.ilk250.org.tr uzantılı internet sitesinden kendilerine verilen kurum numarası ve şifresiyle doldurdukları anket formuyla araştırmaya katılabiliyor. Firmaların ankette doldurdukları verilerin kontrol edilebilmesi için 2020 yılına ait Kurumlar Vergisi beyannamesi ve tahakkuk fişi veya mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ve ayrıntılı gelir tablolarını ilk250@btso.org.tr adresine PDF olarak göndermeleri gerekiyor. Araştırma kapsamında toplanan veriler yalnızca araştırma ve analiz amaçlı kullanılmakta olup, firmaların açıklanmasını istemediği bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıyor. 'Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması'na katılmak isteyen firmalar için başvurular 31 Mayıs Pazartesi günü mesai bitimine kadar devam edecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İlk 250 Büyük Firma Araştırması'nın Türkiye'nin en önemli ekonomi araştırmalarından biri olduğunu dile getirdi. Başkan Burkay, araştırmanın Bursa'da firmaların ciro, ihracat, istihdam, katma değer, faiz, amortisman ve vergi öncesi karlılığı, öz sermaye ve net aktiflerini ortaya koyarken, kent ve ülke ekonomisi için de önemli bulgular sunduğunu söyledi. Başkan Burkay, "'Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırma' çalışması, Bursa'da zaman içinde ekonomik yapının nasıl değiştiğini ortaya koyan önemli bir veri olma özelliğinin yanı sıra, yatırımdan üretime, istihdamdan ihracata kadar geniş bir perspektifte ortaya çıkan tabloya göre yeni stratejiler geliştirmemiz için de yol haritası niteliği taşıyor. Kent ekonomimizin ve reel sektörümüzün röntgenini çeken araştırmamıza tüm firmalarımızın katılımını bekliyoruz" dedi.

Araştırma kapsamında örnek başarılarıyla öne çıkan firmalar, iş dünyasının en prestijli organizasyonları arasında yer alan 'Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde 'İhracat' ve 'Sektör Liderleri' kategorilerinde ödüllendiriliyor. - BURSA

İlk 250 büyük firma araştırmasında başvuru süreci başladı

Pazartesi, Türkiye, Mayıs, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İlk 250 büyük firma araştırmasında başvuru süreci başladı - Son Dakika Ekonomi


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