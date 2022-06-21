İlk 4 ayda İranlı turist sayısındaki artış yüzde 300'ü aştı

Ukrayna savaşının etkisiyle Rus turist sayısı gerilerken İranlı akını başladı. İranlı turist sayısı bu sene ocak- nisan aylarında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 300'ü aşan artışla 650 binin üzerine çıktı. İran'da uçtan uca çevrimiçi seyahat hizmeti sunan şirketler İstanbul'da kurdukları ofislerle İran'ın turizm pastasından aldığı payı artırmaya odaklandı.

Pandemi etkilerinin azalmaya başlamasıyla turizm sektörü 2019 seviyelerini yakaladı. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın verilerine göre, bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 173 artışla 7,5 milyona yaklaştı. Yalnızca nisan ayındaki artış yüzde 226'yı buldu. İlk 4 ayda en çok turistin ağırlandığı ülkeler arasında Almanya ilk sırada yer alırken, Rusya savaşın etkisiyle 4'üncü sıraya geriledi, İran ise ilk 3'teki yerini sağlamlaştırarak pastadan aldığı payı neredeyse yüzde 9'a çıkardı.

"RUSYA 4 AYDA 4 SIRA GERİLEDİ"

Rusya- Ukrayna savaşının Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımını gösteren tabloda radikal değişimler yarattığına dikkat çeken Alibaba.ir Ülke Yöneticisi Iman Adlkhah, "Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın verileri İranlı yabancı turist sayısının Rusların üzerine çıktığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda tablonun zirvesinde yer alan Rusya, savaş söylentilerinin başlangıcından bu yana 4 ayda 4 sıra birden geriledi. Geçtiğimiz yılın nisan ayında 50 bin seviyesine ulaşamayan İranlı ziyaretçi sayısı, bu yıl nisanda 150 bini aştı. İlk 4 aylık dönem açısından değerlendirdiğimizde 2021'de yaklaşık 195 bin olan İranlı turist sayısı, 2022'de yüzde 300'ü aşan artışla 650 binin üzerine çıktı. 2014'ten bu yana İranlı turistlerin Türkiye ziyaretlerini uçtan uca yöneten bir şirket olarak Türkiye'deki faaliyetlerimizi başlatma kararı aldık. Türkiye'ye en çok İranlı turist getiren bir platform olmamızın avantajını kullanarak İranlı turist sayısını daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz" dedi.

TÜRK PAZARINDA BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRACAK

Mart ayında Türkiye'deki ilk ofislerini kurduklarını belirten Adlkhah, "İran'da çevrimiçi seyahat hizmetleri pazarının lideri olarak İranlı turistlerin beklentilerini çok iyi biliyoruz. İran pazarında köklü tecrübemiz ve binin üzerinde aktif çalışanımızla yüksek bir marka bilinirliği elde ettik. 8 yıldır İran'dan Türkiye'ye turist getiren bir şirket olarak geniş bir otel iş birliği ağına sahibiz. Bu konumumuzla Alibaba.ir olarak, İranlı turistlerin Türkiye seyahati için en çok tercih ettikleri şirket haline dönüştük. Sektördeki uzmanlığımızla Türkiye'deki bilinirliğimizi daha da artıracağız" ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN TURİZM ELÇİLİĞİNİ ÜSTLENECEK

Türkiye'deki otellerde çözüm odaklı iş birliği geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Alibaba.ir Ticaret Müdürü Alper Tekin ise "Şirketimizin bünyesinde yurt içi ve yurt dışı uçak, tren, otobüs bileti ve tur paketleri hizmeti veriyoruz. Her ay 15 bin İranlı turistin İstanbul seyahatlerine kılavuzluk ediyoruz. Türkiye'deki otellerle doğrudan temas kurarak nokta atışı çözümler geliştirmeyi planlıyoruz. Uzmanlığımız ve çözüm odaklı yönümüzle İran'dan Türkiye'ye seyahat etme potansiyeline sahip kitleyi harekete geçirerek Türkiye'nin turizm elçiliğini üstleniyoruz" diye konuştu.