İlk 4 ayda İranlı turist sayısındaki artış yüzde 300'ü aştı - Son Dakika
Üye Girişi

İlk 4 ayda İranlı turist sayısındaki artış yüzde 300'ü aştı

21.06.2022 12:00
İlk 4 ayda İranlı turist sayısındaki artış yüzde 300'ü aştı

Ukrayna savaşının etkisiyle Rus turist sayısı gerilerken İranlı akını başladı.

Ukrayna savaşının etkisiyle Rus turist sayısı gerilerken İranlı akını başladı. İranlı turist sayısı bu sene ocak- nisan aylarında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 300'ü aşan artışla 650 binin üzerine çıktı. İran'da uçtan uca çevrimiçi seyahat hizmeti sunan şirketler İstanbul'da kurdukları ofislerle İran'ın turizm pastasından aldığı payı artırmaya odaklandı.

Pandemi etkilerinin azalmaya başlamasıyla turizm sektörü 2019 seviyelerini yakaladı. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın verilerine göre, bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 173 artışla 7,5 milyona yaklaştı. Yalnızca nisan ayındaki artış yüzde 226'yı buldu. İlk 4 ayda en çok turistin ağırlandığı ülkeler arasında Almanya ilk sırada yer alırken, Rusya savaşın etkisiyle 4'üncü sıraya geriledi, İran ise ilk 3'teki yerini sağlamlaştırarak pastadan aldığı payı neredeyse yüzde 9'a çıkardı.

"RUSYA 4 AYDA 4 SIRA GERİLEDİ"

Rusya- Ukrayna savaşının Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımını gösteren tabloda radikal değişimler yarattığına dikkat çeken Alibaba.ir Ülke Yöneticisi Iman Adlkhah, "Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın verileri İranlı yabancı turist sayısının Rusların üzerine çıktığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda tablonun zirvesinde yer alan Rusya, savaş söylentilerinin başlangıcından bu yana 4 ayda 4 sıra birden geriledi. Geçtiğimiz yılın nisan ayında 50 bin seviyesine ulaşamayan İranlı ziyaretçi sayısı, bu yıl nisanda 150 bini aştı. İlk 4 aylık dönem açısından değerlendirdiğimizde 2021'de yaklaşık 195 bin olan İranlı turist sayısı, 2022'de yüzde 300'ü aşan artışla 650 binin üzerine çıktı. 2014'ten bu yana İranlı turistlerin Türkiye ziyaretlerini uçtan uca yöneten bir şirket olarak Türkiye'deki faaliyetlerimizi başlatma kararı aldık. Türkiye'ye en çok İranlı turist getiren bir platform olmamızın avantajını kullanarak İranlı turist sayısını daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz" dedi.

TÜRK PAZARINDA BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRACAK

Mart ayında Türkiye'deki ilk ofislerini kurduklarını belirten Adlkhah, "İran'da çevrimiçi seyahat hizmetleri pazarının lideri olarak İranlı turistlerin beklentilerini çok iyi biliyoruz. İran pazarında köklü tecrübemiz ve binin üzerinde aktif çalışanımızla yüksek bir marka bilinirliği elde ettik. 8 yıldır İran'dan Türkiye'ye turist getiren bir şirket olarak geniş bir otel iş birliği ağına sahibiz. Bu konumumuzla Alibaba.ir olarak, İranlı turistlerin Türkiye seyahati için en çok tercih ettikleri şirket haline dönüştük. Sektördeki uzmanlığımızla Türkiye'deki bilinirliğimizi daha da artıracağız" ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN TURİZM ELÇİLİĞİNİ ÜSTLENECEK

Türkiye'deki otellerde çözüm odaklı iş birliği geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Alibaba.ir Ticaret Müdürü Alper Tekin ise "Şirketimizin bünyesinde yurt içi ve yurt dışı uçak, tren, otobüs bileti ve tur paketleri hizmeti veriyoruz. Her ay 15 bin İranlı turistin İstanbul seyahatlerine kılavuzluk ediyoruz. Türkiye'deki otellerle doğrudan temas kurarak nokta atışı çözümler geliştirmeyi planlıyoruz. Uzmanlığımız ve çözüm odaklı yönümüzle İran'dan Türkiye'ye seyahat etme potansiyeline sahip kitleyi harekete geçirerek Türkiye'nin turizm elçiliğini üstleniyoruz" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Arsuz Belediyesi Dünya Footvolley Şampiyonası Elemelerinde 3. Oldu Arsuz Belediyesi Dünya Footvolley Şampiyonası Elemelerinde 3. Oldu Türkiye Maarif Vakfı Ukrayna'da eğitim alanında aktif rol üstlenmeye hazırlanıyor Türkiye Maarif Vakfı Ukrayna'da eğitim alanında aktif rol üstlenmeye hazırlanıyor
Kaynak: DHA

Ukrayna, Türkiye, turist, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlk 4 ayda İranlı turist sayısındaki artış yüzde 300'ü aştı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 12:21:58. #1.11#
SON DAKİKA: İlk 4 ayda İranlı turist sayısındaki artış yüzde 300'ü aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement