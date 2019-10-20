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İlk 4 sandıktan Çebi çıktı

1 saat önce

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 4 sandık sayıldı.

İlk 4 sandıktan Çebi çıktı, System.String[]

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 4 sandık sayıldı. 1685 oyun sayıldığı ilk 4 sandıkta Ahmet Nur Çebi en çok oyu toplayan isim oldu.


Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işleminin tamamlanmasının ardından kongre divan başkanlığı oyları saymaya başladı. İlk 4 sandıkta oy sayım işlemi tamamlanırken, bu sandıklarda en çok oyu alan başkan adayı Ahmet Nur Çebi oldu. Her sandıkta rakiplerini geçmeyi başaran Ahmet Nur Çebi, ilk 4 sandıkta sayılan 1685 oyun 952'sini aldı. Diğer adaylardan Serdal Adalı 641 oy alırken Hürser Tekinoktay ise 85 oy aldı. Sandıklardan 7 de geçersiz oy çıktı. Böylece Ahmet Nur Çebi, ilk 4 sandıkta en yakın rakibi olan Serdal Adalı'ya 311 oy fark atmış oldu. İlk 4 sandığın sonuçları şu şekilde:


1. sandık


Ahmet Nur Çebi: 211


Serdal Adalı: 176


Hürser Tekinoktay: 15


Geçersiz: 0


Boş: 0


2. sandık


Ahmet Nur Çebi: 260


Serdal Adalı: 170


Hürser Tekinoktay: 22


Geçersiz: 3


Boş: 0


3. sandık


Ahmet Nur Çebi: 250


Serdal Adalı: 153


Hürser Tekinoktay: 25


Geçersiz: 1


Boş: 0


4. sandık


Ahmet Nur Çebi: 231


Serdal Adalı: 142


Hürser Tekinoktay: 23


Geçersiz: 3


Boş: 0 - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
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