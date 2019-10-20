İlk 4 sandıktan Çebi çıktı

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda ilk 4 sandık sayıldı. 1685 oyun sayıldığı ilk 4 sandıkta Ahmet Nur Çebi en çok oyu toplayan isim oldu.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işleminin tamamlanmasının ardından kongre divan başkanlığı oyları saymaya başladı. İlk 4 sandıkta oy sayım işlemi tamamlanırken, bu sandıklarda en çok oyu alan başkan adayı Ahmet Nur Çebi oldu. Her sandıkta rakiplerini geçmeyi başaran Ahmet Nur Çebi, ilk 4 sandıkta sayılan 1685 oyun 952'sini aldı. Diğer adaylardan Serdal Adalı 641 oy alırken Hürser Tekinoktay ise 85 oy aldı. Sandıklardan 7 de geçersiz oy çıktı. Böylece Ahmet Nur Çebi, ilk 4 sandıkta en yakın rakibi olan Serdal Adalı'ya 311 oy fark atmış oldu. İlk 4 sandığın sonuçları şu şekilde:

1. sandık

Ahmet Nur Çebi: 211

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

Geçersiz: 0

Boş: 0

2. sandık

Ahmet Nur Çebi: 260

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

Geçersiz: 3

Boş: 0

3. sandık

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

Geçersiz: 1

Boş: 0

4. sandık

Ahmet Nur Çebi: 231

Serdal Adalı: 142

Hürser Tekinoktay: 23

Geçersiz: 3

Boş: 0

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)