İlk 40 dakikalık teneffüsün simitleri Büyükşehir'den - Son Dakika

İlk 40 dakikalık teneffüsün simitleri Büyükşehir'den

-Başkan Demir'den öğrencilere 11 bin simit

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilkokullarda eğitim-öğretimin başladığı ilk gün öğrencilere 11 bin simit dağıttı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 17 Mart'ta yaptığı paylaşımda okullar açıldığında ilk teneffüsün o güne özel olarak 40 dakika olacağını duyurmuş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de 40 dakikalık teneffüse simit sözü ile destek vermişti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bu söz kapsamda, Samsun'un 17 ilçesinde 425 okulda eğitime başlayan 11 bin öğrenciye ilk teneffüste simit, krem peynir, meyve suyu, çikolata ve sudan oluşan kahvaltı paketi ikram etti. Kurupelit İlkokulu'nda düzenlenen eğitim öğretim yılı açılış programına Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, teneffüs zilini çaldıktan sonra bahçeye çıkan öğrencilere belediye personelleri tarafından hazırlanan paketleri verirken, hem başarılar diledi hem de korona virüse karşı hatırlatmalarda bulundu.

Geleceğin yeni nesillerde olduğunu ifade eden Başkan Demir, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak gerçekleştirdiğimiz programda özlediğimiz miniklerimizle bir araya gelmek bizleri çok mutlu etti. Geleceğin teminatı yavrularımıza böyle bir ikramda bulunarak okullarının ilk gününde motive etmeyi amaçladık. Bugün açılan 2020-2021 eğitim-öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.

Simit sözü

Simit ikramıyla ilgili detayları paylaşan Demir, "Mart ayının ortalarında Sayın Milli Eğitim Bakanımızın 'Okullar başladığında ilk teneffüs 40 dakika' diye bir paylaşımı olmuştu. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak Samsun'un simidi meşhur, Türkiye'de bir örneği yok, simitler bizden dedik. O çağrıya karşılık vermiştik. Örgün öğretimde ilkokul birinci sınıflar eğitime başladı. Biz Milli Eğitim Bakanlığı ile hemen irtibata geçtik. Bütün Türkiye'deki illerde birer tane okula planlamıştık ama sirkülasyon süreci zor olacağı için ve simidin taze olarak yenmesi makbul olduğu için bakanlık ile istişare halinde tüm Samsun'da 17 ilçemizde 425 okula 11 bin simit, meyve suyu, su, peynir ve çikolata verdik. Büyükşehir Belediyemizin Sosyal Hizmetler Eğitim ve Kültür Daire Başkalığımızla birlikte bunu organize ettik. Çok güzel oldu. Öğrencilerimize güzel bir hatıra oldu" diye konuştu.

Programa Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik ve veliler katıldı.