Son Dakika Haberleri: İlk 5 ayın turizm verileri açıklandı
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İlk 5 ayın turizm verileri açıklandı

21 dakika önce

Türkiye yılın 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla, 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi ağırladı.

İlk 5 ayın turizm verileri açıklandı, System.String[]
Türkiye yılın 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla, 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi ağırladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:18 
Türkiye, Ekonomi
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