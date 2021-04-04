İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu - Son Dakika

İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu

04.04.2021 10:48

Devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kiralanan 23 yaşındaki forvet Mostafa Mohamed, Cimbom'da hızlı bir giriş yapıp 5 maçta kez ağları sarsmıştı. Ancak genç forvet, sakatlıktan dönen Radamel Falcao ile forma rekabetine girdikten sonra suskunluğa büründü, 4 maçta silik bir performans gösterdi.

Sarı-Kırmızılılar'ın forvet hattındaki rekabet skor hanesine iyi yansımadı. Sakatlıktan sonra Sivas ve Kayseri maçlarında fileleri havalandıran Falcao, formdaki Mustafa Mohamed'in iyi giden grafiniği terse çevirdi. Mohamed'in, Kolombiyalı golcü döndükten sonra az süre almaya başlamasıyla skor üretmesi durdu, istatistiklerde çakıldı.

SADECE 1 İSABET TUTTURDU

Mısırlı oyuncu, oynadığı son 4 karşılaşmada 8 şutta 1 isabet sağlarken, gol sevinci yaşayamadı. Mohamed, son olarak 28 Şubat'ta oynanan BB Erzurumspor maçında ağları sarsmıştı.

İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu

OYUNA KATKISI AZALDI

İlk haftalarda skorerliğinin yanı sıra arkadaşlarına servis yapan, alan açan ve rakip savunmayı yıpratan 23 yaşındaki santrfor, son 4 karşılaşmada oyun içinde çok silik bir görüntü çizdi. Terim'in, ilk 11'deki tercihinin Falcao'dan yana olması bekleniyor.

İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu

Fatih Terim, Galatasaray, Süper Lig, Falcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı "Açız" yalanıyla parasını aldıkları genci bir de tacizci ilan ettiler! Anbean kamerada Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı
Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı         
10:32
4 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, sevgilisinin yatak odasında yakayı ele verdi 4 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, sevgilisinin yatak odasında yakayı ele verdi         
10:03
533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri internete sızdırıldı! Aralarında 20 milyon da Türk var 533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri internete sızdırıldı! Aralarında 20 milyon da Türk var         
09:46
Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı         
08:52
103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
08:11
Eğlence mekanına koronavirüs baskını: 110 bin lira ceza Eğlence mekanına koronavirüs baskını: 110 bin lira ceza         
07:52
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor         
19:47
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 10:56:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei