İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu

Sarı-Kırmızılılar'ın forvet hattındaki rekabet skor hanesine iyi yansımadı. Sakatlıktan sonra Sivas ve Kayseri maçlarında fileleri havalandıran Falcao, formdaki Mustafa Mohamed'in iyi giden grafiniği terse çevirdi. Mohamed'in, Kolombiyalı golcü döndükten sonra az süre almaya başlamasıyla skor üretmesi durdu, istatistiklerde çakıldı.
Mısırlı oyuncu, oynadığı son 4 karşılaşmada 8 şutta 1 isabet sağlarken, gol sevinci yaşayamadı. Mohamed, son olarak 28 Şubat'ta oynanan BB Erzurumspor maçında ağları sarsmıştı.
İlk haftalarda skorerliğinin yanı sıra arkadaşlarına servis yapan, alan açan ve rakip savunmayı yıpratan 23 yaşındaki santrfor, son 4 karşılaşmada oyun içinde çok silik bir görüntü çizdi. Terim'in, ilk 11'deki tercihinin Falcao'dan yana olması bekleniyor.
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