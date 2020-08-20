"İlk 500 gün" elektronik kitabı çıktı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ilk 500 gününü sosyal medya paylaşımları üzerinden anlatan M. Ayhan Kara'nın hazırladığı elektronik kitap çıktı. E-kitaba Biz İzmir dijital platformlarından ulaşmak mümkün.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve gelişinin 500. gününde "İlk 500 Gün" e-kitabı yayımlandı. Başkan Tunç Soyer'in icraatlarını sosyal medya paylaşımları üzerinden anlatan e-kitap, ilk beş yüz gününü 2020-2024 İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı'nda da bulunan altyapı, yaşam kalitesi, ekonomi, demokrasi, doğa, yaşayarak öğrenme ve kültür-sanat başlıkları altında aktarıyor.

Başkan Soyer'den önsöz

Başkan Tunç Soyer tarafından kaleme alınan kitabın önsözünde şu ifadeler bulunuyor: "Mazbatamı aldıktan bu yana 500 gün geçti. '500 günde aklınızda en çok ne kaldı?' derseniz hiç düşünmeden 'Salgının yakıcı günlerinde İzmirlilerin yüreğini ısıtan dayanışma kaldı, dostluk kaldı' derim. 'Kriz belediyeciliği'ni dört dörtlük hayata geçiren çalışma arkadaşlarımın ve gönüllülerin özverisi kaldı" derim. Geride kalan 500 günün küçük bir özetini sosyal medya paylaşımları ve ön metinleriyle sunan bu e-kitap umarım yaptıklarımız ve yapacaklarımızla ilgili bir fikir de verecektir. Şunu da belirtmek isterim; geride kalan görev süremde, sosyal ve demokratik belediyecilik ilkeleri ışığında, sizlerin de desteğiyle bu harika kent için çok güzel hizmetleri yaşama geçireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

Biz İzmir dijital platformlarında

"İlk 500 gün" elektronik kitabına Biz İzmir dijital platformlarından erişilebiliyor. Kitaba ulaşmak için önce ana sayfadaki "Şeffaf İzmir" sekmesine ve açılan sayfada "Başkan" kutucuğuna tıklamak gerekiyor. "İzmir'de ilk 500 günde yaptıklarımız"a tıkladıktan sonra ise M. Ayhan Kara tarafından hazırlanan e-kitap ekranda açılıyor. - İZMİR