İlk 6 ayda 357 milyon dolarlık tütün ihracatı yapıldı

Ege Tütün İhracatçıları Birliği kayıtlarına göre 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık azalışla 357 milyon dolarlık yaprak tütün ve tütün mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, birliğin kayıtlarına göre 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık azalışla 357 milyon dolarlık yaprak tütün ve tütün mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti. Söz konusu ihracatın 108 milyon dolarını yaprak tütün, 249 milyon dolarını ise tütün mamulleri oluşturdu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Umur, "İki ana ürün grubu içinde hem yaprak tütünde hem tütün mamullerinde azalış yaşanmıştır. Geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık döneminde 97 milyon dolar olan tütün mamulleri ihracatı, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 16 oranında azalış göstererek 249 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tütün mamullerinde 6 aylık dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler sigaralar oldu. Bu dönemde toplam 150 milyon dolarlık sigara ihracatı gerçekleştirildi. İhracatta ön planda bulunan diğer ürünümüz bir önceki yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 7'lik artışla 55 milyon dolarlık ihracat performansı yakalayan nargile tütünleri olmuştur. Ülke olarak bakıldığında ise, birlik üzerinden en fazla tütün mamulleri ihracatı 43 milyon dolarla İran'a gerçekleşti. İran'ı sırasıyla Irak, İsrail, ABD ve Türkmenistan takip etti. Toplam 99 ülkeye tütün mamulleri ihracatının gerçekleştiği yılın ilk yarısında ilk 10 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 62'sini oluşturdu" dedi.

Hedef 1 milyar dolar

Yaprak tütün ihracatına bakıldığında ise birlik kayıtlarına göre 6 aylık yaprak tütün ihracatı, miktarda yüzde 1 azalışla 22 bin ton, değerde ise yüzde 16'lık azalışla 108 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Umur, "Yaprak tütün ihracatı gerçekleştirilen ülkeleri incelediğimizde ilk sırada 20 milyon dolar ile ABD'nin geldiğini görmekteyiz. ABD'yi ilk 6 aylık dönemde yüzde 44'lük artış ile 18 milyon dolar ihracat gerçekleşen Endonezya takip etmektedir. ABD ve Endonezya'nın ardından sırasıyla 10 milyon dolarlık ihracatla Polonya, 8 milyon dolar ile Belçika ve 6 milyon dolar ile Rusya takip etmektedir. Rusya'nın ardından gelen Ukrayna ise yüzde 52'lik ilerlemeyle en fazla artış oranı yakalayan ülke oldu ve bu ülkeye 5.7 milyon dolarlık yaprak tütün ihracatı gerçekleştirildi. İlk 6 aylık dönemde hem yaprak tütün hem de mamul ihracatımız bir önceki yıla nazaran düşük kalmış olsa da kalan yarıda bir önceki yıl gerçekleştirdiğimiz 900 milyon dolarlık ihracat tutarını aşarak 1 milyar dolar hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - İZMİR