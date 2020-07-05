İlk 6 ayın lideri Fiat oldu - Son Dakika

İlk 6 ayın lideri Fiat oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 2019 yılında en çok tercih ettiği Fiat, 2020'nin ilk altı ayının sonunda başarısını sürdürüyor.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 2019 yılında en çok tercih ettiği Fiat, 2020'nin ilk altı ayının sonunda başarısını sürdürüyor. Fiat markas,; yılın ilk altı ayında 39 bin 557 adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek yüzde 15,6 pazar payı elde etti. Başarısını Haziran'da da sürdüren marka, 14 bin 611 adet otomobil ve hafif ticari araç satışıyla ayı lider olarak tamamladı.

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Geçtiğimiz yılı, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olarak bitiren Fiat, başarılı satış performansını 2020 yılının ilk yarısında da sürdürerek liderliğini korudu. Haziran ayında, 14 bin 611 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren marka, tek başına pazarın yüzde 20,6'sını oluşturdu ve lider oldu. Bu dönemde, 9 bin 231 adet binek otomobil satışı yapan Fiat'ın hafif ticari araç satışı ise 5 bin 380 adet olarak gerçekleşti. Türkiye'nin tercihi Fiat, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde de Egea, Doblo ve Fiorino ile pazardaki talebe hızlı yanıt vermeyi sürdürdü. Altı ayda 39 bin 557 bin adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren marka, yüzde 15,6'lık pazar payı elde ederek yılın ilk yarısını lider tamamladı. Aynı dönemde 25 bin 212 adet otomobil satışı yapan Fiat, 14 bin 344 adetlik de hafif ticari araç satış performansıyla yine önemli bir başarıya imza attı.


Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "2019, sektör açısından zor bir yıl oldu. 2020 yılının başında toparlanma sinyalleri alıyorduk ancak Korona virüs salgını dengeleri değiştirdi. Buna rağmen, başarılı bir altı aya imza attık. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarımızı 9 bin adete yakın artırarak 39 bin 557 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdik. Satışlarımızın yüzde 95'inden fazlasını yerli üretim modellerimizin oluşturmasından gurur duyuyoruz. Salgın sürecinde de tüketicinin yanında olarak pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünler sunabilmemizin ve talebe hızlı cevap verebilmemizin başarımızda etkisi büyük" değerlendirmesinde bulundu.


"Egea yine en çok tercih edilen otomobil"


Altan Aytaç, "İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı felsefesiyle geliştirilen Egea yüksek talep görmeye ve ezber bozmaya devam ediyor. Egea'nın dört yıl üst üste Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olmasının bir sebebi var. Sahip olduğu 3 gövde seçeneği ve farklı tercihlerine yönelik versiyonlarıyla her ihtiyacı tam anlamıyla karşılayan Egea, tanıtım için bugüne 200 bin adedin üzerinde, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde ise 24 bin 778 adetlik satış rakamına erişti. Gördüğü yüksek müşteri talebi ve satış performansıyla otomobil pazarında tek başına yüzde 12,2'lik pazar payına ulaştı" dedi.


Salgın süresince mevcut Fiat müşterilerinin mobilite ihtiyaçlarını kesintisiz devam ettirebilmeleri için servislerinde de pek çok uygulamayı devreye aldıklarına da değinen Aytaç, "Sürecin başından itibaren, temassız satış ve servis süreçlerimizi gözden geçirip, güçlendirdik. Fiat sahiplerine tüm bayilerimizde ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmeti verdik. Müşterilerimizin araçlarını istedikleri adresten teslim alıp yine adrese teslim uygulamalarımızı devreye aldık. Garantisi biten araçların garantisini uzattık ve bakım zorunluluklarını öteledik. Haziran ayında Türkiye'de satılan her 5 araçtan 1'inin Fiat olmasından memnuniyet duyuyoruz. Koronavirüs salgınının ulaşım ihtiyaçlarını değiştirdiğini gözlemliyoruz. İnsanlar salgın sebebiyle yeniden araç sahipliğine yönelirken, herkese uygun modellerimiz, ulaşılabilirliğimiz ve ihtiyaçlara hızlı yanıt verme kabiliyetimizle tüketicinin yanında yer aldık ve Türkiye'nin tercihi olmayı sürdürdük. Bununla birlikte, hafif ticari araç ürün gamımızla da ticaretin her alanına yine ulaşılabilir çözümler sunmaya devam ettik" diye konuştu. - BURSA

Türkiye, Fiat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İlk 6 ayın lideri Fiat oldu - Son Dakika Ekonomi

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