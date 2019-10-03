İlk 8 ayda 31 milyon yabancı turist ağırladık

Bu yıl Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 31 milyon bin 394 olarak belirlenirken geçen yıla oranla yüzde 14,72 arttığı görüldü. 2019 yılının başından bugüne kadar 'turizm' başlığı altında 174 bin 744 basın haberi çıkarken, geçen yıl bu rakamın 249 bin 444 olduğu kaydedildi.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, turizm başlığı altındaki basın haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2019'un ilk 9 aylık döneminde turizm başlığı altında 174 bin 744 basın haberi çıktığı kaydedildi. Bu rakam 2018 yılında ise 249 bin 444 olarak kaydedilirken, 2017 yılında da 235 bin 605 olarak kayıtlara geçti. Turizmde yaşanan hareketliliğin medyaya da yansıdığı görülürken, Türkiye'nin birçok farklı şehrinin turizmle gündem de yer aldığı saptandı.

ANTALYA BİRİNCİ SIRADA

Ajans Press'in Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılının ilk 8 ayında Türkiye'ye giren yabancı ziyaretçi sayısı 31 milyon bin 394 olarak belirlendi. Sadece Ağustos ayı verilerine bakıldığında da bu sayının 6 milyon 307 bin 508 olduğu kaydedildi. İlk 8 aylık dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi 4 milyon 831 bin 341 ile Rusya Federasyonu'ndan gelirken, ikinci olarak 3 milyon 384 bin 199 ile Almanya'dan, üçüncü olarak da 1 milyon 849 bin 764 ile İngiltere'den yabancı turist ağırladık. Yine ilk 8 aylık dönemde en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ilk 3 il Antalya, İstanbul ve Edirne olarak kayıtlara geçti.

(İHA)