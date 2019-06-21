Son Dakika Haberleri: "İlk Adım Anıtı" yeni görünümüne kavuşuyor
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"İlk Adım Anıtı" yeni görünümüne kavuşuyor

1 saat önce

Sivas'ta bulunan "İlk Adım Anıtı"nda yenileme çalışmaları başlatıldı.

Sivas'ta bulunan "İlk Adım Anıtı"nda yenileme çalışmaları başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinden aldığı cesaretle toplamayı düşündüğü ulusal kongre için geldiği Sivas'ta, ilk kez karşılandığı yer olan Sivas- Ankara kara yolu Haralar Mevkisi'ndeki "İlk Adım Anıtı", Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatı ile Sivas İl Özel İdaresi tarafından yenilenerek, farklı bir görünüme kavuşturuluyor.
Vali Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında anıt yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Sivas halkının ilk kez ağırladığı tarihin 100. yılında "İlk Adım Anıtı"nın da yeni haliyle hizmet vereceğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:
"Kurtuluş mücadelesinde Sivas'ın ayrı bir yeri ve önemi var. Bizler, tarihe yön vermiş şanlı bir medeniyetin asil evlatlarıyız. Büyük Türk tarihinin kutlu sayfasındaki onuru olan Sivas Kongresi'nin giriş kapısı buradan aralandı. Amasya'dan hareket ederek Tokat'tan geçen Mustafa Kemal Paşa, 27 Haziran 1919'da halk ve askerler tarafından bulunduğumuz yerde coşkuyla karşılandı. Sultan Şehir, üzerine düşen bu kutlu görevi büyük bir kıvançla yerine getirdi."
Atatürk'ün Sivas'ı yedi kez ziyaret ettiğini de anımsatan Ayhan, "Ancak ilk ziyaretin ve Milli Mücadele'nin ilk yeri burasıdır. Milli Mücadele'nin 100. yılını kutladığımız bugünlerde millet olarak aynı azim ve aynı kararlılıkla yolumuza devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:30 Kaynak: AA
Ankara, Salih Ayhan, Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Güncel
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