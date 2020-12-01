İlk adım atıldı... Terör örgütüne tasfiye Kuzey Irak'tan başlıyor - Son Dakika

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı hava ve kara harekatlarıyla köşeye sıkışan, terör kamplarını terk eden ve bölge hakimiyetini kaybeden terör örgütü PKK'nın, Kuzey Irak'tan tasfiyesi için ilk ciddi adım atıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) ve Irak Hükümeti arasında yapılan anlaşma ile terör örgütü PKK'nın Sincar'ı boşaltması için harekete geçme kararı alındığı öğrenildi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın Sincar bölgesine konuşlandığı ancak terör örgütünün bölgeyi boşaltmadığı belirtildi.

ÖRGÜT IKBY'Yİ DÜŞMAN İLAN ETTİ

IKBY'nin Sincar başta olmak üzere terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi için yaptığı baskı nedeniyle, peşmerge ile teröristler arasında zaman zaman silahlı çatışmalar da yaşanıyordu. Terör örgütü elebaşları yayın organlarından yaptıkları açıklamalarla IKYB'yi tehdit ediyordu. IKBY'ye savaş açacakları imasında da bulunan terörist elebaşlarından Murat Karayılan ve Bese Hozat gibi isimler, IKYB ve KDP'nin, PKK'yı ortadan kaldırmak istediğini savunarak, peşmergeyi düşman kabul edeceklerini açıklamıştı.Güvenlik uzmanları, Türkiye'nin süreci izlediğini ve bu süreçte gerekli tedbirlerin alındığını belirttiler