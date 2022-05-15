İlk adım kenti Samsun'da Gençlik Haftası törenle başladı - Son Dakika
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İlk adım kenti Samsun'da Gençlik Haftası törenle başladı

15.05.2022 13:59
İlk adım kenti Samsun'da Gençlik Haftası törenle başladı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için ilk adımı attığı Samsun'da 19 Mayıs 1919'un 103. yılında kutlanacak Gençlik Haftası törenle başladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için ilk adımı attığı Samsun'da 19 Mayıs 1919'un 103. yılında kutlanacak Gençlik Haftası törenle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Onur Anıtı'nda düzenlenen törende, Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gençlerle birlikte anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, 15-21 Mayıs tarihleri arasında Gençlik Haftası olarak kutlanacağına işaret etti.

Milli Mücadele'nin başlangıcının sembolü olan Samsun'da, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının 103 yıl önce kente çıktığı 19 Mayıs'ın coşkuyla kutlanacağını ifade eden Kasapoğlu, "Samsun bu anlamda çok farklı bir yere sahip. Meşalenin yakıldığı ilk adımın atıldığı topraklar tam da burası." dedi.

Etkinlikler hakkında da bilgi veren Kasapoğlu, şunları dile getirdi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarımızı mayıs ayının tamamına yaymış olduğumuz etkinliklerle kutlamaktayız. 19 Mayıs geleneksel spor şenlikleri, sosyal medyadan sosyal meydana, tiyatro, off road yarışları, yamaç paraşütü pilotlarının gösterileri, paramotor gösterileri, havacılık okullarının hava gösterileri, halk oyunları gösterileri, engeli aşan sporcuların bahar şenlikleri, flyboard gösterileri, 1919 metrelik bayrağımızla bayrak yürüyüşü, fener alayı ve gençlik festivali yürüyüşü 19 Mayıs'a özel konserler, sergiler ve bu başlık altında yapılacak birçok geleneksel, sanatsal ve kültürel etkinliklerimiz ile mayıs ayı boyunca sahalarda ve meydanlarda olacağız."

Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla kentteki etkinliklere herkesi davet etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlk adım kenti Samsun'da Gençlik Haftası törenle başladı - Son Dakika


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