"İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi" Erzurum'da açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi' Erzurum'da açıldı - Son Dakika

"İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi" Erzurum'da açıldı

6 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi" Erzurum'da ziyaretçileriyle buluştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi" Erzurum'da ziyaretçileriyle buluştu.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezince hazırlanan ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce desteklenen sergi, Yakutiye ilçesindeki tarihi Kongre Binası'nda açıldı.

Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, açılış dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sergiye ev sahipliği yapmaktan şeref duyduğu ve mutlu olduklarını söyledi.

Milli Mücadele döneminde önemli zorlukların aşıldığını ifade eden Büyüker, "Tarihten günümüze ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafyada çok ciddi adımlar atıldı. Bu adımların çeşitli zorlukları olması, bunun için de mücadele etmiş olmamız ve halen bunun da devam ediyor oluşu ayrıca gurur vericidir." dedi.

Sergide, Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt (ATASE) Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğraflar ile OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü öğretim elemanları ve Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD) üyesi yerel sanatçıların çalışmalarından oluşan 63 eser yer alıyor.

Vali Yardımcısı Önder Coşğun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ile çok sayıda kurum temsilcisi ve davetlinin katılımıyla açılan sergi, 28 Şubat'a kadar açık kalacak.

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yazın satış patlaması yaşayan mangal kömürü, kışın neredeyse hiç satılmıyor
Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 00:07:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi" Erzurum'da açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]