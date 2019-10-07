"İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele" sergisi Erzurum'da açılıyor

Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında Erzurum'da 'İlk adımdan kuruluşa milli mücadele' sergisi açılacak.



Samsun Valiliği 100.Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından Genel Askeri Strateji ve Etüt (ATASE) Dairesi Başkanlığının arşivinden alınan fotoğraf ve belgelerin sade etkili biçimde düzenlenmesi ile "İlk Adımdan Kuruluşa" Milli Mücadele Karma Sergisi oluşturuldu.



Söz konusu sergi ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'dan yola çıkmasına ithafen 16 Mayıs 2019'da Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisinde açıldı.



Milli irade ruhunu birlikte yaşamak, 100.yıl coşkusunu tüm vatandaşlarla paylaşmak ve özellikle genç nesillere Milli Mücadele tarihin en zorlu dönemini doğru, sade ve etkili bir biçimde anlatmak amacıyla hazırlanan sergi 21-22-23-24 Ekim tarihinde Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri Müzesinde sergilenecek. - ERZURUM