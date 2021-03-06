İlk adımını atan Halil Efe, sevinçten ağladı - Son Dakika

İlk adımını atan Halil Efe, sevinçten ağladı

06.03.2021 08:25

İlk adımını atan Halil Efe, sevinçten ağladı ANTALYA'nın Aksu ilçesinde Gülay- Cengiz Anılır çiftinin Serebral Palsi (SP) hastası çocukları Halil Efe'ye (7), hayırseverlerin desteğiyle özel aparatlı yürüteç alındı.

İlk adımını atan Halil Efe, sevinçten ağladı

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde Gülay- Cengiz Anılır çiftinin Serebral Palsi (SP) hastası çocukları Halil Efe'ye (7), hayırseverlerin desteğiyle özel aparatlı yürüteç alındı. Yürüteç desteğiyle ilk kez ayakta durmayı başarınca ailesi sevinç çığlığı attı, Halil Efe de mutluluktan ağladı.

Aksu ilçesinde yaşayan Gülay-Cengiz Anılır çiftinin 3'üncü çocukları Halil Efe, 8 aylık dünyaya geldi. Konuşamayan, emekleyemeyen ve ellerini hareket ettiremeyen Halil Efe, ailesi tarafından doktora götürüldü; ancak uzun süre teşhis konulamadı. Anne Günay Anılır, Halil Efe'ye zeytinyağıyla masaj yapmaya başladı. Her gün özel bakım yapan Anılır, oğlunun kaslarını çalıştırabilmesi için kendi çapında fizik tedavi uyguladı. Halil Efe, bu sayede az da olsa ellerini hareket ettirebildi. Uzun süre sonra Halil Efe'ye, SP hastalığı teşhisi konuldu.

Gülay Anılır'ın, oğlunun yürümesini görmek istediği çağrısı, karşılık buldu. Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu ile Leman Gebizli Tüm Engelliler Yaşlılar ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği, Halil Efe Anılır'ın ayakta durabilmesi, adım atabilmesini sağlayacak özel aparatlı walker satın alınması için harekete geçti.

ÖZEL APARAT İMAL EDİLDİFederasyon genel başkanı Mete Kaçar ve dernek başkanı Güldane Kaya ile yardımcısı Gülesi Zor'un temasa geçtiği İstanbul'daki bir medikal firmasının görevlileri Antalya'ya gelip, Halil Efe Anılır'ın ölçülerini aldı. Firma, Küçük Anılır'ın düşmesini önleyecek, ayakta durmasını ve adımlarını atmasını sağlayacak özel aparatlı ve tekerlekli walker imal etti.

DUYGULU ANLAR YAŞANDIFederasyon ve dernek yöneticileri ile firma görevlileri, Anılır ailesinin kapısını bir kez daha çalıp, Halil Efe Anılır'ın ayaklarının üzerine basarak dik durmasını sağlayacak özel aparatlı yürüteci teslim etti. İlk deneme sırasında küçük Anılır'ın ayakta dik durup adımını atması büyük heyecana neden oldu. Halil Efe'nin küçük adımla da olsa yürümesi sırasında duygulu anlar yaşandı.

15 BİN LİRAYA MAL OLDUDernek başkan yardımcısı emekli öğretmen Gülesi Zor, "Anne Gülay, çocuğu kucağında karşıma çıkmıştı. Çocuğunun yürüyemediğini, imkansızlıktan dolayı yeterince fizik tedavi göremediğini, yürüteç bile satın alamadıklarını anlatmıştı. Bir anne olarak yüreğim parçalandı. Konuyu federasyon ve derneğimize ilettim, özel bir aparat yapılması için yardım kampanyası başlattık. 15 bin liraya mal olan yürüme aparatını Halil Efe'ye kazandırdık. Çok huzurluyuz, mutluyuz, heyecanlıyız" dedi.

DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜRFederasyon genel başkanı Mete Kaçar ise "Engelli çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çaba gösteriyoruz. Bugün de Anılır ailesini, biricik yavrularını sevindirdik. Küçük Halil Efe Anılır'ın ayakta durabilme, adım atabilme hayalini gerçekleştirmiş olduk" dedi. Mete Kaçar, katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

YETERLİ TEDAVİ ALAMADIHalil Efe Anılır'ın annesi Gülay Anılır, ekonomik sıkıntılardan dolayı çocuğunun yeterince fizik tedavi göremediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Halil Efe, 8 aylık dünyaya geldi. Hastanede kuvöze konulup bir süre kalması gerekirken, maalesef konmadan bize teslim edildi. Bu yüzden felç geçirmiş. Bir süre sonra ayaklarını, kollarını, başını hareket ettiremediğini fark ettik. En az bir yıl fizik tedavi görmesi gerekiyordu. İmkansızlıklar yüzünden tedavi göremedi. Halil Efe bugün 7 yaşında. Kapı önünde koşuşturan çocukları görünce heyecanlanıyor, ne yazık ki ayağa kalkamıyor. Akranları gibi koşarak oynayamadığı için de üzülüp ağlıyor. Hep yerde oturarak, sürünerek oyuncaklarıyla oynuyor. Babası taksicilik yapıyor, yeterince kazanamıyor. Ben de çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için örgü çanta imal ediyorum, çevreme satıyorum. Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu ile Leman Gebizli Tüm Engelliler Yaşlılar ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği'nin yöneticileri karşımıza çıktı, Halil Efe'yi sahiplendiler. Hayırseverlerin desteğiyle özel aparatlı yürüteci oğluma kazandırdılar. Aparatlar sayesinde Halil Efe ayakta dik durabilecek, güçlükle de olsa adımını atabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

İlk adımını atan Halil Efe, sevinçten ağladı
İlk adımını atan Halil Efe, sevinçten ağladı
İlk adımını atan Halil Efe, sevinçten ağladı
İlk adımını atan Halil Efe, sevinçten ağladı
İlk adımını atan Halil Efe, sevinçten ağladı
İlk adımını atan Halil Efe, sevinçten ağladı
İlk adımını atan Halil Efe, sevinçten ağladı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlk adımını atan Halil Efe, sevinçten ağladı - Son Dakika


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