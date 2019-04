İlk Altıya Girme Adına Çok Büyük Yarış Var"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor 'un teknik direktörü Orhan Kaynak , "İlk altıya girme adına çok büyük bir yarış var. Adana Demirspor Hatayspor , Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep , Ümraniyespor ve Altınordu ilk altı için mücadele ediyor. Bizde bu yarışın içerisinde kendimizi görmek istiyoruz." dedi.Ligin 29'uncu haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Abalı Denizlispor 'a konuk olacak kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi 'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Orhan Kaynak gözetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Kaynak, sakatlıklar nedeniyle sezon sonuna doğru konsantrasyonun düşebildiğini söyledi.Son haftalarda bir çıkış yakaladıklarını belirten Kaynak, "Son 5 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetimiz var. Gençlerbirliği maçı çok iyi geçti. Her şeye rağmen kazanmamız gereken bir maçtı. Ligin üst sıralarına tutunma adına rakibin eksik olmasından faydalanmamız lazımdı." şeklinde konuştu.Kaynak, oyuncuların elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade ederek, şunları söyledi:"İyi bir mücadele veriyoruz. Antrenmanlar da gayet iyi. Mevcut ve altyapıdan gelen genç oyuncularımızla şu anda ortamımız gayet iyi. Abalı Denizlispor deplasmanından da puanla döneceğimize inanıyoruz. İlk iki içerisinde olanların çok büyük avantajları var. Takipçileriyle aradaki fark 7 puan. İlk altıya girme adına çok büyük bir yarış var. Adana Demirspor, Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep, Ümraniyespor ve Altınordu ilk altı için mücadele ediyor. Biz de bu yarışın içerisinde kendimizi görmek istiyoruz."Sezonu iyi bir şekilde bitirmek istediklerini vurgulayan Kaynak, "Oyuncu arkadaşlarımızın özverisinin, kendileri ve Boluspor için vermeye çalıştıkları katkının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Her maçın, her puanın önemi var. Bunun mücadelesini yapıyoruz. Futbol oynamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.