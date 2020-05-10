İlk "Anneler Günü"nü karantinada kutladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlk 'Anneler Günü'nü karantinada kutladılar - Son Dakika

İlk "Anneler Günü"nü karantinada kutladılar

6 saat önce

Katar'dan getirilip Manisa'daki öğrenci yurdunda karantinaya alınan vatandaşlar arasında bulunan ve ilk kez Anneler Günü heyecanı yaşayan kadınların "Anneler Günü", AFAD ekipleri tarafından kutlandı.

Katar'dan getirilip Manisa'daki öğrenci yurdunda karantinaya alınan vatandaşlar arasında bulunan ve ilk kez Anneler Günü heyecanı yaşayan kadınların "Anneler Günü", AFAD ekipleri tarafından kutlandı.

Manisa Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yunus Emre Yurt Müdürlüğünde karantinaya alınan 291 vatandaşın arasındaki 3 kadının yeni anne olduğunu tespit etti. Bunun üzerine hayatlarındaki ilk "Anneler Günü" karantina süresine denk gelen kadınların bu anlamlı günü hep hatırlamaları için harekete geçen AFAD ekipleri, 3 anneye ve bebeklerine çeşitli hediyeler ve çiçek alıp sürpriz kutlama yaptı.

AFAD ekiplerini çiçek ve hediyelerle karantinada tutuldukları yurt odasının kapısında gören genç anneler büyük şaşkınlık yaşadı.

Gözde Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada hayatındaki ilk Anneler Günü'nü karantina altında kutlamayı hiç aklından geçirmediğini belirterek "AFAD ekiplerine çok teşekkür ederim. Çiçeklerim ve hediyelerim çok güzel. Başta annem ve tüm annelerin bu özel gününü kutlarım." dedi.

Nuşin Kandemir de kendisi için çok farklı bir deneyim yaşadığını dile getirerek, "Açıkçası biraz duygulandım. Bu karantina süreci biraz duygusallık da katıyor insana. Çok güzel günler geçirdik burada, gayet güzel ilgilendiler bizimle. Kızım Eylül ile de ilgilendiler, hediyeler getirdiler. Herkese çok teşekkür ederim, bizim için çok güzel bir anı olarak kalacak bugün." diye konuştu.

Müfide Korkmaz ise AFAD ekiplerinin jesti karşısında şaşırdığını anlatarak hayatındaki ilk Anneler Günü'nde eşi ve çocuğuyla bir arada olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Manisa AFAD İl Müdürü Güray Karakaya da yurda yerleştirilen vatandaşlar arasında 3 bebek olduğunu fark ettiklerini, annelerini bu özel günde yalnız bırakmak istemediklerini belirtti. Karakaya, şöyle konuştu:

"3 bebeğimiz bir yaşından küçüktü ve bu bebeklerimizin anneleri hayatlarındaki ilk Anneler Günü'nü, karantinada bizim misafirimiz olarak geçirecekti. Biz de bugünü unutmamaları için böyle bir hazırlık yaptık. Özellikle ilk Anneler Günü'nü burada kutlayan annelerimizin bu özel gününde yanlarında olmak istedik. Bu vesileyle AFAD ailesi olarak tüm annelerimizin gününü kutluyoruz."

İlk Anneler Günü nü karantinada kutladılar

Anneler Günü, Manisa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 11:20 Kaynak: AA


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