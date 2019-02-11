İlk Antrenmana Yoğurt Kabından Yaptığı Gözlükle Gitti

ERZURUM'daki 50'nci Yıl Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencisi Furkan Öztürk (12), beden eğitimi öğretmeni olan Türkiye Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Tuğrul Aksu'nun tavsiyesi üzerine natürel kızak sporuna başladı.

ERZURUM'daki 50'nci Yıl Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencisi Furkan Öztürk (12), beden eğitimi öğretmeni olan Türkiye Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Tuğrul Aksu'nun tavsiyesi üzerine natürel kızak sporuna başladı. Öztürk, ilk antrenmanına yoğurt kabından yaptığı gözlükle gidince hocalarını ve takım arkadaşlarını duygulandırdı.



Merkez Yakutiye ilçesinde yaşayan Songül- Abbas Öztürk çiftinin 4 çocuğundan 3'üncüsü Furkan Öztürk, natürel kızağa başlamadan önce bu sporla ilgili bilgiler topladı. Sporcular için gözlük ve kaskın çok önemli olduğunu öğrenen Öztürk, akşam evde annesinin sobada yakmak istediği yoğurt kabına el koyup, kendisine gözlük yaptı. Öztürk, sabah uyanır uyanmaz gözlüğünü yanına alıp, antrenmana gitti. Öztürk'ün cebinden çıkarıp, taktığı gözlüğü gören hocaları ve arkadaşları duygulandı. Babası çobanlık yaparak, ailesinin geçimini sağlayan Furkan Öztürk'e kulübündeki hocaları ve öğretmeni Tuğrul Aksu gözlük hediye etti. Sevinç içinde gözlüğü alan Öztürk, Öğretmenim 'Kızak sporuna katılır mısınız' diye sordu. Ben ise boksa gidiyordum. Küçük yaşlardan itibaren kızakla kaydığım için kendime daha yakın gördüm. Öğretmenimize ismimi yazdırdım. Bu sporla ilgili bilgi topladım. Kask ve gözlüğün önemli olduğunu gördüm. Antrenmana çağırdıklarında annemin sobaya atmak istediği yoğurt kabından yaptığım gözlüğümü de götürmüştüm. Kaskı da önümüzdeki günlerde bulacağım uygun bir şeyle yapacaktım. Ancak antrenmanda kızakla kayan herkese kask ve gözlük verildiğini gördüm. Benim gözlüğüme gerek kalmadı; ama herkes çok beğendi. Bunu duyan beden eğitimi öğretmenim Tuğrul Aksu da bir gözlük hediye etti. Kızak sporunu çok seviyorum. Bu sporda en iyi olacağıma inanıyorum dedi.



'FURKAN, TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NA KATILMAYA HAK KAZANDI'



Furkan'ın yaklaşık 3 ay önce bu spora başladığını ve çok yetenekli olduğunu belirten 50'nci Yıl Ortaokulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni ve Türkiye Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Tuğrul Aksu ise Furkan'ın antrenman ve yarışlarda kullanmak için yaptığı gözlüğü görünce herkes gibi bende çok duygulandım. Zaten tüm kulüplerimiz sporcularına kask ve gözlük veriyor. Ama o, bunu bilmediği için kendisine gözlük yapmış ve yaratıcılığını kullanmış. O gözlüğünü hatıra olarak alıp, kendisine bir gözlük hediye ettim. 9 ile 10 Mart arasında düzenlediğimiz İl Birinciliği Yarışması'nda büyük bir başarı gösteren Furkan, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Yakın bir zamanda da milli takıma gireceğine inanıyorum diye konuştu

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