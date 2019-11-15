Son Dakika Haberleri: İlk ara tatil bugün başlıyor
Son Dakika Güncel İlk ara tatil bugün başlıyor - Son Dakika

İlk ara tatil bugün başlıyor

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararla iki ara tatil uygulaması bu sene hayata geçerken, bugünkü derslerin ardından ilk ara tatil başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararla iki ara tatil uygulaması bu sene hayata geçerken, bugünkü derslerin ardından ilk ara tatil başlıyor. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 198 bin 165 öğretmen ve 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ara tatile girecek.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararla tatil sayısı dörde çıkarılmıştı. Bu sene ilk kez uygulanan ara tatil sistemiyle bugünkü derslerin ardından İstanbul'da 7 bin 60 okulda 103 bin 375 derslikte görev yapan 198 bin 165 öğretmen ve 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ilk ara tatile girecek. Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda bulunan öğrenciler de tatil öncesi son ders gününde öğretmenlerini dikkatle dinledi. Öğretmenler, miniklere tatilde dinlenmelerinin yanı sıra bol bol kitap okumaları ve sosyal aktivitelerde bulunmalarını önerdi. Minikler tatil dolayısıyla çok mutlu olduklarını ifade ederek, tatil süresince derslerine çalışmayı da ihmal etmeyeceklerini dile getirdiler. İlk ara tatilde öğrenciler hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 gün tatil yapacak.

Tatile girdikleri için çok mutlu olduğunu ve arkadaşlarıyla aktiviteler yapacağını dile getiren bir öğrenci, "Ben de mutluyum, İzmir'e gideceğim kuzenimle görüşeceğim. Oyunlar oynayacağız, gezeceğiz" dedi.

Tatilde dinleneceğini ancak derslerini de ihmal etmeyeceğini ifade eden bir öğrenci, "Kitap okuyacağım, derslerime çalışacağım, oyun oynayacağım. Çok güzel bir şey" diye konuştu.

Bir başka öğrenci ise, "Arkadaşlarımla sinemaya, tiyatroya ya da müzelere gideceğim. Annemle iş yerine giderim orada dinlenirim. Arkadaşlarımla buluşurum, eğlenirim" dedi.

(İHA)

İlk ara tatil bugün başlıyor

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakırköy'deki siyanür vahşetinde yürek yakan detay! Anne, kapıya kadar gelmiş
Son dakika: Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyanür intiharlarını araştırmak için bir komisyon kurdu Son dakika: Siyanürlü intiharlarla ilgili konuşan İmamoğlu: İnsanlarımız sıkıntı içindeyse İstanbul görevini yapmamıştır İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 18:00:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk ara tatil bugün başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]