İlk ara tatil bugün başlıyor

İlk ara tatil öncesi minikler son derslerini yapıyor

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla ara tatil sayısı dörde çıkarılırken bugünkü derslerin ardından ilk ara tatil başlıyor. Bu sene ilk kez uygulanan ara tatil sistemiyle İstanbul'da 7 bin 60 okuldaki 198 bin 165 öğretmen ve 2 milyon 819 bin 443 öğrenci tatile girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla ara tatil sayısı dörde çıkarılmıştı. Bu sene ilk kez uygulanan ara tatil sistemiyle bugünkü derslerin ardından İstanbul'daki 7 bin 60 okulda 103 bin 375 derslikte görev yapan 198 bin 165 öğretmen ve 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ilk ara tatile girecek. Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda bulunan öğrenciler de tatil öncesi son ders gününde öğretmenlerini dikkatle dinledi. Öğretmenler, miniklere tatilde dinlenmelerinin yanı sıra bol bol kitap okumaları ve sosyal aktivitelerde bulunmalarını önerdi. Minikler ise tatil dolayısıyla çok mutlu olduklarını ifade ederken tatil süresince derslerine çalışmayı da ihmal etmeyeceklerini ifade etti. 18-22 Kasım'da başlayacak ilk ara tatil döneminde öğrenciler hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 gün tatil yapacak.

Tatile girdikleri için çok mutlu olduğunu tatil sürecinde arkadaşlarıyla aktiviteler yapacağını dile getiren bir öğrenci, "Bende mutluyum, İzmir'e gideceğim kuzenimle görüşeceğim. Oyunlar oynayacağız, gezeceğiz" ifadelerini kullandı. Tatilde dinleneceğini ancak derslerini de ihmal etmeyeceğini ifade eden bir öğrenci, "Kitap okuyacağım, derslerime çalışacağım, oyun oynayacağım. Çok güzel bir şey" diye konuştu.

Tatille ilgili konuşan bir başka öğrenci ise, "Arkadaşlarımla, sinemaya, tiyatroya yada müzelere gideceğim. Annemle iş yerine giderim orada dinlenirim Arkadaşlarımla buluşurum, eğlenirim" dedi.