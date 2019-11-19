İlk ara tatilde öğrenciler sosyal aktivitelere yöneldi

Ankaralı öğrenciler Mamak Belediyesi Spor Kompleksi'nde sosyal etkinliklere başladı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk defa uygulanan dönem arası ara tatili fırsat bilen öğrenciler sosyal aktivitelere yöneldi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa uygulanan ara tatil başladı. 18-22 Kasım tarihleri arasında sürecek olan ara tatilde öğrenciler spordan, sanata; bilimden, teknolojiye kadar birçok faaliyet içerisinde bulunabilecekler. Ara tatilde olan öğrenciler, MEB'in resmi internet sitesinden yayımlanan programı inceleyerek ilgili oldukları alanlarda yapılan faaliyetlere dahil oluyorlar. Ankara'da Mamak Belediyesi Türközü Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde sportif aktiviteleri gerçekleştiren öğrenciler, yüzme, basketbol, futbol ve voleybol branşlarında eğitim alarak spor yapma imkanı buldu.

Mamak Belediyespor'da genç takım oyuncusu olan Dilan Polat, dersler ve sınavların üst üste gelmesiyle kendilerine vakit ayıramadıklarını dile getirdi. Polat, tatilin kendisine iyi geldiğini vurgulayarak, "Sporcu olarak baktığınızda dönem arasında bir tatil veriliyor bu da insanın rutinine devam etmesini sağlıyor. Belli Bir düzen içerisinde bekliyoruz. Dersler üst üste geldiğinde kendimize fırsat yaratmaya çalışıyoruz. Bu fırsatı da buralarda değerlendiriyoruz. Öğretmenlerimiz çok ağır dersler yüklemedi. Zaten belli programlarımız var, bu programlar dahilinde derslerimizi çalışıyoruz" dedi.

Mamak Belediyesi'nde basketbol oynayan 12 yaşındaki Yusuf Bora Gündoğan, basketbolu çok sevdiğini ve ilerideki hedefinin de basketbolcu olmak olduğunu söyledi. Gündoğan, içinde bulunan ara tatilin yaz tatilinden 1 hafta alınarak yapıldığından duyduğu üzüntüyü, "Tatil, sınavlardan sonra iyi geliyor ama yaz tatilinden alındığı için dezavantajı olacak. Çoğunlukla basket oynayarak ve kitap okuyarak değerlendireceğim tatilimi. Evde kendime top yapıp sektiriyorum. Basketbolu çok seviyorum, büyüyünce de oynamak istiyorum. Basketbol oynamam derslerime de katkı sağlıyor" şeklinde aktardı.

Mamak Belediyesi spor kompleksinde futbol branşıyla ilgilenen Mehmet Emin Ünler, futbol aşkının tatilde de devam ettiğini vurguladı. Ünler, öğretmenlerinin kendilerine tatili iyi geçirmelerini öğütlediklerini ifadelerine ekleyerek, "Ara tatil iyi geçiyor. Şu anda arkadaşlarla futbol oynuyoruz, maçlara gidiyoruz. Futbol aşkımı tatilde değerlendiriyorum. Okulda fazla ödev vermediler. Öğretmenimiz bize, 'Bu ara tatili iyi değerlendirin' dediler" şeklinde konuştu.

Ara tatilde çocuklarını sportif aktivitelere yönelten Bekke ailesi, çocukların eski zamanlardaki gibi sokakta oynayamadığını hatırlattı. MEB'in düzenlediği faaliyetlerin çocuklara iyi geldiğini söyleyen veli Burhan Bekke, "Eski zamanlar gibi çocukların eğlenip, aktiviteler gerçekleştireceği ortamlar yok. Böyle aktiviteler de şu anda çocuklar için iyi oluyor" dedi. Çocukların 1 haftalık tatil boyunca kendilerini derslerine hazırlayacağını dile getiren Sebahat Bekke, "Biz çok memnunuz şu an. Çocuklar ufak da olsa ara vermiş oldu. Çocuğumuz bu gibi etkinliklere zaten katılıyordu biraz dinlenecek bu süreçte. Çok yorulmuştu" ifadelerini kullandı.

Mamak Belediyesi spor kompleksini uzun süredir kullandığını belirten veli Ferda Necam, kendisinin de iş yerinden izin alarak 1 haftalık tatili çocuklarıyla birlikte güzel geçirdiğini belirtti. Necam, "Uzun süredir burada devam ediyoruz. Gayet güzel gidiyor çalışmalar. 1 haftalık tatil de güzel gidiyor. Ben de onlar için izin aldım. Hem kızımı getirdim hem de oğlum burada arkadaş edindi. Kesinlikle bu tatil çok faydalı oldu. 1 dönem boyunca çocuklar çok sıkılıyordu sömestre tatilini bekliyorduk. Şimdi bu 1 haftalık tatilde sinemaya gidiyoruz, derslerini yapıyor, kardeşiyle vakit geçiriyor, havuza gelmemiz bizim için avantaj oldu" diye konuştu.