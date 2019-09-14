"İlk aydınlatılan cadde" turizme kazandırılacak - HATAY

Antik Çağ'da Orta Doğu zenginlerinin alışveriş merkezi haline gelen ve geceleri de meşaleler kullanılarak aydınlatılan Kurtuluş Caddesi'nin (Herod Caddesi) turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Paleolitik Çağ'dan bu yana tarihi ve doğal birçok güzelliğe sahip Antakya'da, "dünyanın ilk aydınlatılan caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nin araç trafiğine kapatılmasına yönelik çalışma yapılıyor. Eski Antakya olarak adlandırılan bölgede yer alan ve her iki tarafında tarihi Antakya evlerinin yer aldığı caddenin yapılacak iyileştirme çalışmalarının ardından yayalaştırılarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antakya'nın Roma İmparatorluğu döneminde, Roma, İskenderiye ile beraber dünyanın en büyük şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Kurtuluş Caddesi'nin de bölge turizmi için önemine değinen Doğan, şöyle devam etti:

"Biz Hatay'ı ziyarete gelen herkese Kurtuluş Caddesi'ni anlatarak gezdiriyoruz ancak bu cadde bugün istediğimiz seviyede değil. Öncelikle buranın yayalaştırılması konusunda girişimlerimiz oldu. Hatay Valisi olarak kentin tüm milletvekillerini, büyükşehir belediye başkanı ve ilçe belediye başkanlarını davet ettim. Hep beraber Hatay adına bir karar aldık. 'Kurtuluş Caddesi'ni yayalaştıralım.' dedik. Belediye Meclisindeki tüm partiler ortak kararla büyükşehir başkanlığının borçlanması yönünde karar çıkarttı. Caddenin yayalaştırılması ve Antakya Belediyesince sokak iyileştirilmesi hususunda karar verdik."

Vali Doğan, kararın kent adına önemli olduğunun altını çizerek yapılacak çalışmalarla caddenin kendini göstereceğini anlattı. Hatay için ciddi bir trafik sorununun da bu çalışmayla çözüleceğini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Hatay'ın turizmine değer katacak çok potansiyelimiz var. Bunlardan birisi de bu cadde. Gelen insanlarımızın burayı rahatça gezip dolaşması açısından bunu önemsiyoruz. İnşallah hızlı şekilde halkımızın hizmetine sunacağız. Bu karar için tüm milletvekillerimize ve büyükşehir belediye başkanına teşekkür ediyorum. Kısa vade içerisinde buraya başlamak lazım. Ankara'daki süreç devam ediyor. Bu süreci de neticelendirip, caddeyi yayalaştıracağız. Halkın hizmetine ve turizme kazandıracağız."