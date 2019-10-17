Son Dakika Haberleri: "İlk aydınlatılan cadde" turizme kazandırılıyor
Son Dakika Kültür Sanat 'İlk aydınlatılan cadde' turizme kazandırılıyor

"İlk aydınlatılan cadde" turizme kazandırılıyor

1 saat önce

Antik Çağ'da Orta Doğu zenginlerinin alışveriş merkezi haline gelen ve geceleri meşaleler kullanılarak aydınlatılan Kurtuluş Caddesi'nde (Herod Caddesi) restorasyon çalışmalarının kasım ayında başlayacağı bildirildi.

Antik Çağ'da Orta Doğu zenginlerinin alışveriş merkezi haline gelen ve geceleri meşaleler kullanılarak aydınlatılan Kurtuluş Caddesi'nde (Herod Caddesi) restorasyon çalışmalarının kasım ayında başlayacağı bildirildi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Antakya'nın en önemli değerlerinden biri olan ve dünyada "ilk ışıklandırılan cadde" olarak kabul edilen Kurtuluş Caddesini tarihteki ihtişamına ve hak ettiği görünüme kavuşturmak amacıyla çalıştıklarını kaydetti.

Temmuz ayında cadde üzerinde bulunan tarihi yapıların restorasyonu için çeşitli görüşme ve toplantılar gerçekleştirildiğini hatırlatan Yılmaz, projenin finansmanı için 5 milyon liralık hibenin İller Bankası tarafından tahsis edildiğini belirtti.

Önümüzdeki ay Kurtuluş Caddesi'nde 1. etap olan Sarımiye Camii ile Uzun Çarşı girişi arasında yer alan tarihi yapıların cephe iyileştirme ve sağlıklaştırma projesinin uygulama faaliyetlerinin start alacağını dile getiren Yılmaz, "Projeye desteklerinden ötürü Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, İller Bankası Genel ve Bölge Müdürlerimize, AK Parti Hatay milletvekillerimize, Hatay Valimize şükranlarımı sunuyor. Kurtuluş Caddesi sakinleri ve esnafı olmak üzere, projenin memleketimize ve milletimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Orta Doğu, Antakya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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